Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы

Определился соперник «Днепра-1» в решающем квалификационном раунде Лиги Европы. Команда Александра Кучера в плей-офф квалификации сыграет против кипрской команды АЕК Ларнака.

АЕК в Q3 в напряженном противостоянии прошел «Партизан» (2:1, 2:2).

Матчи плей-офф пройдут 18 и 25 августа. Победитель противостояния выйдет в группу Лиги Европы, проигравший отправится в группу Лиги конференций.

После вылета из Лиги конференций «Зари» и «Ворсклы» в еврокубках от Украины остались «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1». Все они так или иначе гарантировали себе еврокубковую осень.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Партизан - АЕК 2:2 (первый матч АЕК выиграл 2:1)

Голы: Гомес, 24, 54 - Гайрксо, 51, Фарай, 57