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Лига Европы
11 августа 2022, 23:55 | Обновлено 12 августа 2022, 00:00
1832
5

Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы

Команда сыграет против кипрского АЕКа

11 августа 2022, 23:55 | Обновлено 12 августа 2022, 00:00
1832
5
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
ФК Днепр-1

Определился соперник «Днепра-1» в решающем квалификационном раунде Лиги Европы. Команда Александра Кучера в плей-офф квалификации сыграет против кипрской команды АЕК Ларнака.

АЕК в Q3 в напряженном противостоянии прошел «Партизан» (2:1, 2:2).

Матчи плей-офф пройдут 18 и 25 августа. Победитель противостояния выйдет в группу Лиги Европы, проигравший отправится в группу Лиги конференций.

После вылета из Лиги конференций «Зари» и «Ворсклы» в еврокубках от Украины остались «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1». Все они так или иначе гарантировали себе еврокубковую осень.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Партизан - АЕК 2:2 (первый матч АЕК выиграл 2:1)
Голы: Гомес, 24, 54 - Гайрксо, 51, Фарай, 57

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Лига Европы Днепр-1 АЕК Ларнака
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Леха
Легко Днепру от этого точно не станет ,Аек этот непростой причем у Днепра много проблем в защите 
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+3
Леха
Если Днепр будет так играть в защите как в последнем матче ,отлетит как заря 
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+1
R1d3r
А говорили Партизан... Хотя эти не лучше.
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+1
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