В четверг, 11 августа, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют сербский «Партизан» и кипрский АЕК из Ларнаки. Стартовый свисток испанского рефери Хосе Марии Санчеса Мартинеса из Лорки прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Партизан



По итогам прошлого сезона «Црвена Звезда» сумела дважды нанести удар по самолюбию своего непримиримого оппонента на внутренней арене, одержав победу в чемпионской гонке с эффектным количеством набранных очков, ровно 100, после чего еще и переиграла «Партизан» в финале Кубка Сербии. На данный момент «красно-белые» уже сумели добраться до плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, а вот «гробарям» только предстоит достичь этого этапа во втором по значимости клубном турнире Старого Света.

Поражение в гостевой игре всего в один мяч (1:2) в нынешних реалиях не говорит о состоянии футболистов Илии Столицы ровным счетом ничего, хотя вряд ли команда из Белграда отказалась бы от возможности на одну встречу вернуть в действие «правило выездного гола», так как соперник показал себя очень хорошо слаженным коллективом. Не помог представителю Сербии и пресловутый игровой тонус, хотя назвать старт нового сезона Суперлиги в исполнении «черно-белых» успешным точно нельзя – вслед за стартовой победой над «Явором» последовали потери очков против «Радничков» (3:3), «Бачка-Тополы» (0:0) и «Нови Пазара» (0:1). Вылет из квалификации Лиги Европы рискует поставить крест на амбициях 43-летнего главного тренера «Партизана» в этом клубе.

АЕК Ларнака



Чемпионат Кипра будто бы существует в отдельном от остальной «большой» Европы мире, а из-за своего собственного скромного размера по количеству команд преисполнен принципиальными противостояниями. Однако успехи представителей данной островной страны в еврокубковых турнирах в последние годы дали возможность местной ассоциации отправлять сразу двух представителей в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА, что практически выравнивает их в привилегиях с командами из Украины. АЕК из Ларнаки воспользовался «серебряным» слотом, и завоевал желанную путевку.

Однако путь футболистов Хосе Луиса Ольтры в главный клубный турнир был чрезвычайно коротким – уже первый соперник в лице датского «Мидтьюлланда» оставил «зелено-желтых» за бортом квалификации, поэтому все дальнейшие надежды команды концентрируются вокруг попадания в Лигу Европы. Один из четырех шагов для этого АЕК уже совершил, обыграв «Партизан» на своем поле, вот только до желанной путевки на дуэль против днепровского «Днепра-1» необходимо пройти сквозь матч на безумном сербском стадионе.

Ориентировочные составы



«Партизан»: Стеванович – Урошевич, Саничанин, Вуячич, Филипович – Андраде, Натхо, Фейса – Мениг, Гомес, Диабате.

АЕК Ларнака: Пирич – Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес – Ледеш, Ойер – Дьюрчо, Тричковски, Фараж – Олатунджи.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева довершат начатое. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Партизана» (-1) с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

11 августа, четверг