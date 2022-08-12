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Лига конференций
12 августа 2022, 00:55 | Обновлено 12 августа 2022, 02:29
303
0

Квалификация Лиги конференций. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора

11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации ЛК

12 августа 2022, 00:55 | Обновлено 12 августа 2022, 02:29
303
0
Квалификация Лиги конференций. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора
ФК Ракув. Владислав Кочергин

11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций.

Луганская «Заря» на выезде проиграла румынской команде «Университатя» Крайова (0:3) и выбыла из турнира.

Украинец Владислав Кочергин забил за польский «Ракув» единственный гол в ответном поединке с командой «Спартак» Трнава из Словакии (1:0).

За венгерский «Фехервар» в гостевом матче против Петрокуба из Молдовы (2:1) сыграл украинец Евгений Макаренко: вышел в основе и был заменен на 63-й минуте. Иван Петряк и Артем Шабанов весь матч оставались на скамейке запасных.

Лига конференций. Квалификация Q3

Ответные матчи, 11 августа

Пары квалификации Q4 Лиги конференций

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Лугано Университатя Крайова Заря Луганск Хапоэль Беэр-Шева Петрокуб Хынчешты Фехервар Лига конференций статистические расклады Университатя - Заря Владислав Кочергин Ракув Спартак Трнава Иван Петряк Артем Шабанов Евгений Макаренко
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Источник Sport.ua
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