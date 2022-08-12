Квалификация Лиги конференций. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора

11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций.

Луганская «Заря» на выезде проиграла румынской команде «Университатя» Крайова (0:3) и выбыла из турнира.

Украинец Владислав Кочергин забил за польский «Ракув» единственный гол в ответном поединке с командой «Спартак» Трнава из Словакии (1:0).

За венгерский «Фехервар» в гостевом матче против Петрокуба из Молдовы (2:1) сыграл украинец Евгений Макаренко: вышел в основе и был заменен на 63-й минуте. Иван Петряк и Артем Шабанов весь матч оставались на скамейке запасных.

Лига конференций. Квалификация Q3

Ответные матчи, 11 августа

Пары квалификации Q4 Лиги конференций