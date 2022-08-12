Квалификация Лиги конференций. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора
11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации ЛК
11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций.
Луганская «Заря» на выезде проиграла румынской команде «Университатя» Крайова (0:3) и выбыла из турнира.
Украинец Владислав Кочергин забил за польский «Ракув» единственный гол в ответном поединке с командой «Спартак» Трнава из Словакии (1:0).
За венгерский «Фехервар» в гостевом матче против Петрокуба из Молдовы (2:1) сыграл украинец Евгений Макаренко: вышел в основе и был заменен на 63-й минуте. Иван Петряк и Артем Шабанов весь матч оставались на скамейке запасных.
Лига конференций. Квалификация Q3
Ответные матчи, 11 августа
Пары квалификации Q4 Лиги конференций
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