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  4. ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке
Лига конференций
11 августа 2022, 20:40 | Обновлено 11 августа 2022, 20:52
3315
1

ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке

Хавбек снова отметился точным ударом

11 августа 2022, 20:40 | Обновлено 11 августа 2022, 20:52
3315
1
ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке
twitter.com/Rakow192

В матче квалификации Лиги конференций «Ракув» - «Спартак» Трнава гол в составе польской команды забил украинский полузащитник Владислав Кочергин.

Для полузащитника это третий гол в нынешней квалификации еврокубка. Ранее Владислав оформил по голу в противостояниях с «Астаной».

«Ракув» прошел в плей-офф квалификации. По сумме двух матчей команда выиграла 3:0.

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Источник Sport.ua
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veter
Почему он не в Заре???
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