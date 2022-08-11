Лига конференций11 августа 2022, 20:40 | Обновлено 11 августа 2022, 20:52
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ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке
Хавбек снова отметился точным ударом
11 августа 2022, 20:40 | Обновлено 11 августа 2022, 20:52
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В матче квалификации Лиги конференций «Ракув» - «Спартак» Трнава гол в составе польской команды забил украинский полузащитник Владислав Кочергин.
Для полузащитника это третий гол в нынешней квалификации еврокубка. Ранее Владислав оформил по голу в противостояниях с «Астаной».
«Ракув» прошел в плей-офф квалификации. По сумме двух матчей команда выиграла 3:0.
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