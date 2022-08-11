ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке

В матче квалификации Лиги конференций «Ракув» - «Спартак» Трнава гол в составе польской команды забил украинский полузащитник Владислав Кочергин.

Для полузащитника это третий гол в нынешней квалификации еврокубка. Ранее Владислав оформил по голу в противостояниях с «Астаной».

«Ракув» прошел в плей-офф квалификации. По сумме двух матчей команда выиграла 3:0.