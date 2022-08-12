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11.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 1 : 2
МОЛ Фехервар Проходит дальше
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Лига конференций
12 августа 2022, 11:25 | Обновлено 12 августа 2022, 11:50
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0

ВИДЕО. Макаренко отметился двумя ассистами в матче Лиги конференций

Евгений помог «Фехервару» пробиться в плей-офф раунд

12 августа 2022, 11:25 | Обновлено 12 августа 2022, 11:50
436
0
ВИДЕО. Макаренко отметился двумя ассистами в матче Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Макаренко

Украинский полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко результативно помог венгерскому клубу в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против «Петрокуба» из Молдовы (2:1).

31-летний украинец поучаствовал в обоих взятиях ворот соперников, ассистируя партнерам. В первом матче «Фехервар» также победил, но более крупно (5:0).

За выход в групповой этап Лиги конференций «Фехервар» будет бороться с немецким «Кельном».

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Буду Зивзивадзе (МОЛ Фехервар).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Константин Санду (Петрокуб).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Буду Зивзивадзе (МОЛ Фехервар).
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Источник Sport.ua
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