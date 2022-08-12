Лига конференций
11.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 1 : 2
МОЛ Фехервар Проходит дальше
Лига конференций12 августа 2022, 11:25 | Обновлено 12 августа 2022, 11:50
436
0
ВИДЕО. Макаренко отметился двумя ассистами в матче Лиги конференций
Евгений помог «Фехервару» пробиться в плей-офф раунд
12 августа 2022, 11:25 | Обновлено 12 августа 2022, 11:50
436
0
Украинский полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко результативно помог венгерскому клубу в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против «Петрокуба» из Молдовы (2:1).
31-летний украинец поучаствовал в обоих взятиях ворот соперников, ассистируя партнерам. В первом матче «Фехервар» также победил, но более крупно (5:0).
За выход в групповой этап Лиги конференций «Фехервар» будет бороться с немецким «Кельном».
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Буду Зивзивадзе (МОЛ Фехервар).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Константин Санду (Петрокуб).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Буду Зивзивадзе (МОЛ Фехервар).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 августа 2022, 07:55 1
Украинский теннисист жестко высказался о Василии Ломаченко
Футбол | 12 августа 2022, 06:00 0
Главные новости за 11 августа на Sport.ua
Футбол | 11.08.2022, 18:32
Футбол | 11.08.2022, 15:15
Футбол | 12.08.2022, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.08.2022, 20:52 1
10.08.2022, 17:53
11.08.2022, 12:45 2
11.08.2022, 23:55 16
10.08.2022, 12:12 40
12.08.2022, 01:00 1
10.08.2022, 23:54 14
12.08.2022, 04:04 1