Украинский полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко результативно помог венгерскому клубу в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против «Петрокуба» из Молдовы (2:1).

31-летний украинец поучаствовал в обоих взятиях ворот соперников, ассистируя партнерам. В первом матче «Фехервар» также победил, но более крупно (5:0).

За выход в групповой этап Лиги конференций «Фехервар» будет бороться с немецким «Кельном».