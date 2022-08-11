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Чемпионат мира
11 августа 2022, 23:39 | Обновлено 11 августа 2022, 23:47
394
0

ОФИЦИАЛЬНО. Старт сдвинули на день. Матч Катара и Эквадора откроет ЧМ-2022

В группе A на следующий день сыграют сборные Сенегала и Нидерландов

11 августа 2022, 23:39 | Обновлено 11 августа 2022, 23:47
394
0
ОФИЦИАЛЬНО. Старт сдвинули на день. Матч Катара и Эквадора откроет ЧМ-2022
FIFA World Cup

Матч Катара и Эквадора пройдет 20 ноября и откроет чемпионат мира 2022, официально проинформировала международная федерация футбола (ФИФА).

Поединок начнется 20 ноября в 19:00 по местному катарскому времени (ранее игра планировалась на 21 ноября).

В группе A на следующий день, 21 ноября, в 19:00 сыграют сборные Сенегала и Нидерландов.

По две лучшие команды из 8 групп выйдут в 1/8 финала. Турнир продлится с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022 по футболу. Группа A

 

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Источник ФИФА
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