ОФИЦИАЛЬНО. Старт сдвинули на день. Матч Катара и Эквадора откроет ЧМ-2022
В группе A на следующий день сыграют сборные Сенегала и Нидерландов
Матч Катара и Эквадора пройдет 20 ноября и откроет чемпионат мира 2022, официально проинформировала международная федерация футбола (ФИФА).
Поединок начнется 20 ноября в 19:00 по местному катарскому времени (ранее игра планировалась на 21 ноября).
В группе A на следующий день, 21 ноября, в 19:00 сыграют сборные Сенегала и Нидерландов.
По две лучшие команды из 8 групп выйдут в 1/8 финала. Турнир продлится с 20 ноября по 18 декабря.
ЧМ-2022 по футболу. Группа A
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