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Лига Европы
12 августа 2022, 00:25 | Обновлено 12 августа 2022, 00:51
125
0

Квалификация Лиги Европы. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора

11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации ЛЕ

12 августа 2022, 00:25 | Обновлено 12 августа 2022, 00:51
125
0
Квалификация Лиги Европы. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора
ФК Фенербахче

11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги Европы.

Турецкий «Фенербахче», который ранее выбыл из Лиги чемпионов из-за поражения от киевского «Динамо», прошел барьер  в виде команды «Словацко» из Чехии (3:0, 1:1).

АЕК Ларнака из Кипра выиграл у «Партизана» из Сербии (2:1, 2:2) и стал соперником «Днепра-1» в 4-м раунде отбора.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 11 августа

  • 19:00. ХИК – Марибор – 1:0 [2:0]
  • 20:00. Словацко – Фенербахче – 1:1 [0:3]
  • 20:00. Цюрих – Линфилд – 3:0 [2:0]
  • 21:00. Дюделанж – Мальме – 2:2 [0:3]
  • 21:30. Слован Бр – Олимпиакос – 2:2 пен. 3:4 [1:1]
  • 22:00. Партизан – АЕК Ларнака – 2:2 [1:2]

Все результаты Q3 Лиги Европы

Пары квалификации Q4 Лиги Европы

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Источник Sport.ua
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