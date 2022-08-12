Квалификация Лиги Европы. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора

11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги Европы.

Турецкий «Фенербахче», который ранее выбыл из Лиги чемпионов из-за поражения от киевского «Динамо», прошел барьер в виде команды «Словацко» из Чехии (3:0, 1:1).

АЕК Ларнака из Кипра выиграл у «Партизана» из Сербии (2:1, 2:2) и стал соперником «Днепра-1» в 4-м раунде отбора.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 11 августа

19:00. ХИК – Марибор – 1:0 [2:0]

– Марибор – 1:0 [2:0] 20:00. Словацко – Фенербахче – 1:1 [0:3]

– 1:1 [0:3] 20:00. Цюрих – Линфилд – 3:0 [2:0]

– Линфилд – 3:0 [2:0] 21:00. Дюделанж – Мальме – 2:2 [0:3]

– 2:2 [0:3] 21:30. Слован Бр – Олимпиакос – 2:2 пен. 3:4 [1:1]

– 2:2 пен. 3:4 [1:1] 22:00. Партизан – АЕК Ларнака – 2:2 [1:2]

Все результаты Q3 Лиги Европы

Пары квалификации Q4 Лиги Европы