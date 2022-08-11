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11.08.2022 20:00 2-й матч. Результат первого матча 0:3 - : -
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Лига Европы
11 августа 2022, 03:06 | Обновлено 11 августа 2022, 03:07
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Словацко – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Бывший соперник киевского «Динамо» пытается пробиться в Лигу Европы

11 августа 2022, 03:06 | Обновлено 11 августа 2022, 03:07
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Словацко – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 августа, в Угерске-Градиште на стадионе МФС Мирослава Валенты состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют чешский «Словацко» и турецкий «Фенербахче». Стартовый свисток черногорского рефери Николы Дабановича прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Словацко


Распределение еврокубковых мест по итогам прошлого розыгрыша чешской Фортуны-Лиги получилось достаточно интересным, так как следом за парой пражских команд, «Славией» и «Спартой», которые отправились в квалификацию Лиги конференций УЕФА, в турнирной таблице расположился «Словацко», которому досталась путевка в квалификацию Лиги Европы. Стало это возможным благодаря победе команды Мартина Сведика в финальном матче за Кубок Чехии против «Спарты» (3:1). Благодаря этому достижению футболисты из Угорске-Градиште стартовали с третьего отборочного раунда, однако уже в скором времени имеют все шансы отправится в Лигу конференций, как и полагалось бы при стандартном распределении мест в чемпионате.

Дело в том, что «Словацко» неделей ранее неудачно посетил Стамбул, где получил в свои ворота три безответных мяча от турецкого «Фенербахче», и теперь его дальнейший вылет из квалификации выглядит практически предрешенным вопросом. Стартовый отрезок в национальном первенстве для команды Сведика получается достаточно сложным, а скромная победа над «Градец-Кралове» (1:0) на минувших выходных не дает абсолютно никаких надежд на изменение ситуации в еврокубковых баталиях. Да и в целом, сложно сказать, когда в последний раз «Словацко» забивал хотя бы три мяча, которые необходимы для спасения от вылета в Лигу конференций, в ворота действительно сильного соперника. 

Фенербахче


Говорить о турецкой команде во время беседы с украинскими болельщиками лишний раз не стоит – всю информацию, которую необходимо знать о «Фенербахче», они сумели собственноручно собрать перед матчами против киевского «Динамо» в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Футболисты Жорже Жезуша тогда предстали перед нами в качестве действительно мощного коллектива, который вполне способен играть первым номером даже против серьезных соперников. Однако, турецкие фанаты сейчас поют свои позорные речевки во втором по значимости клубном турнире Европы, поэтому «канарейки» не являются неуязвимыми.

После вылета от «Динамо», «Фенербахче» уже успел стартовать в чемпионате страны, однако уже в первом туре потерял очки в противостоянии против «Умраниеспор» (3:3). Очевидно, что сейчас в головах футболистов Жезуша существует исключительно перспектива участия в еврокубках, без которых даже опытного португальского специалиста вполне могут отправить в отставку. «Трабзонспор» по итогам прошлого сезона очень громко праздновал долгожданный успех на внутренней арене, поэтому «канарейки» в этом сезоне должны быть успешными на всех фронтах.

Ориентировочные составы


«Словацко»: Нгуен – Райнберк, Томич, Кадлец, Доски – Даничек – Петрзелла, Хавлик, Травник, Хольцер – Синявский.

«Фенербахче»: Четин – Кадиоглу, Салаи, Энрике, Осаи-Самюэль – Арао – Росси, Креспо, Мор – Линкольн, Брума.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре гости довершат начатое. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Фенербахче» (-1) с коэффициентом 3.00 по линии Parimatch.

11 августа, четверг

«Словацко» – «Фенербахче» (первый матч – 0:3)
Угерске-Градиште. МФС Мирослава Валенты. 20:00
Арбитр: Никола Дабанович (Подгорица, Черногория)
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch  
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Фенербахче Словацко прогнозы Лига Европы
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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