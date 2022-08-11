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Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 17:59 | Обновлено 11 августа 2022, 18:24
1375
3

Источник: Шахтер опережает Динамо в борьбе за Назарину

Хавбек «Зари» близок к переходу в «Шахтер»

11 августа 2022, 17:59 | Обновлено 11 августа 2022, 18:24
1375
3
Источник: Шахтер опережает Динамо в борьбе за Назарину
ФК Заря Луганск. Егор Назарина

Донецкий «Шахтер» опережает «Динамо» Киев в борьбе за полузащитника «Зари» Егора Назарину. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Ранее уже сообщалось о том, что два гранда украинского футбола ведут борьбу за Назарину. По информации Бурбаса, вероятность перехода Назарины в «Шахтер» оценивается как очень высокая.

Конкретных предложений от «Динамо» по поводу игрока пока что не было. В прошлом сезоне на счету 25-летнего Назарины 2 гола и 1 ассист в 19 матчах за «Зарю» во всех турнирах.

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Шахтер Донецк Заря Луганск Динамо Киев Егор Назарина Игорь Бурбас трансферы УПЛ трансферы
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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 3
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Михаил Шкуренков
Шахтер напоминает Динамо 5-ней давности, которое всякий хлам собирало, главное, чтобы с украинским паспортом. Назарина на порядок ниже уровнем любого из полузащитников Шахтера на его позиции
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0
No name
Бурбасятиною понесло 
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0
johndow
Дивно, що в ньому такого знайшли… в академіях цих клубів є хлопці не гірші…
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0
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