Источник: Шахтер опережает Динамо в борьбе за Назарину

Донецкий «Шахтер» опережает «Динамо» Киев в борьбе за полузащитника «Зари» Егора Назарину. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Ранее уже сообщалось о том, что два гранда украинского футбола ведут борьбу за Назарину. По информации Бурбаса, вероятность перехода Назарины в «Шахтер» оценивается как очень высокая.

Конкретных предложений от «Динамо» по поводу игрока пока что не было. В прошлом сезоне на счету 25-летнего Назарины 2 гола и 1 ассист в 19 матчах за «Зарю» во всех турнирах.