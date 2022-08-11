Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате

Футбольный сезон в Европе постепенно набирает обороты, и очень приятно наблюдать за присутствием украинских команд в квалификации к международным состязаниям. В частности, луганская «Заря» только неделю назад начала прокладывать свой путь к осенней части Лиги конференции УЕФА, и уже при первой попытке сыграть официальный матч в 2022 году ей удалось достичь успеха.

Коллектив Патрика ван Леувена показал удивительно резвую игру под руководством нового нидерландского специалиста, минимально одолев румынскую «Университатю» из города Крайова (1:0). В ответном матче на поле соперников от этого результата луганчане должны были отталкиваться для получения пропуска в раунд плей-офф.

Иногда в жизни команд случаются ситуации, когда все идет не по плану с самого начала сезона, поэтому возникает необходимость принимать быстрые и правильные решения. Руководители «Университати» не поверили, что Ласло Балинт справится с преодолением «Зари» даже на фоне победы в дерби против одноименного клуба 1948 года создания в чемпионате на выходных (2:1), поэтому на отчетную встречу команду выводил уже новый главный тренер Мирел Редко.

И уже с первых минут можно было увидеть влияние появления на тренерском мостике соперников нового специалиста. Клуб из Крайовы изменил игровую схему и устроив команде ван Леувена действительно горячий прием. «Заря» вряд ли сама успела понять, как под бешеным давлением пропустила уже на пятой минуте по итогу подачи углового с левого фланга от Баярама на Рауля Силву во вратарский.

Полученное преимущество в первом матче в этот момент себя фактически исчерпало, так что первое, что должна была сделать украинская команда, это успокоиться. «Университатя» и дальше пыталась оказывать давление на защиту луганчан, однако они понемногу начали к этому привыкать, а у ворот Мацапуры, хотя и продолжали возникать пожары разной степени угрозы, все же становилось спокойнее. Наконец, украинский коллектив сумел перевести игру в чужую половину поля, и хотя не успел создать реальной угрозы владению Лазара, все же справился с первоначальной мандражем.

Заря пыталась что-то сделать со своим положением в начале второго тайма, однако соперники успели сделать дополнительные шаги со своей стороны раньше. Две ошибки за три минуты в защите – такого даже на уровне квалификации Лиги конференций прощать никто не будет, поэтому точный выстрел взлета от Баярама и завершение отскока авторства Банку сняли все вопросы победителя.

После этого особого смысла за борьбу у луганчан образца отчетного матча не было. Команде ван Леувена не удавалось набрать обороты, а, значит, и угрозы с их стороны почти не следовало. Несколько попыток завершить навесы с флангов ударами головой имели место уже в конце основного времени, но заставить Лазара нервничать в этой игре «Заря» так и не смогла.

Финальный свисток словенского арбитра Матея Юга зафиксировал выход в раунд плей-офф квалификации Лиги конференции УЕФА румынской «Университати». Для луганской «Зари» еврокубковый путь в этом сезоне подошел к концу.

Лига конференций 2022/2023. Третий квалификационный раунд. Ответный матч (первый матч – 0:1).

«Университатя» – «Заря» – 3:0

Раул Силва (5), Баярам (53), Банку (57)

Иван (31), Колич (45), Раул Силва (71), Матей (90+1) – Булеца (71)

«Университатя»: Лазар, Банку, Раул Силва, Папп, Скречу, Иван (Ривалдиньо, 90+2), Матей, Баярам (Рогулич, 74), ​​А. Крецу (Кэпэцине, 66), Ханка (Вэтэжелу, 74), Колич (Маркович, 66).

«Заря»: Мацапура, Вантух (Смиян, 29), Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Булеца, Кристиан, Нагнойный (Мишнев, 58), Кабаев (Безбородько, 58).

Арбитр: Матей Юг (Словения).

Стадион «Ион Облеменко» (Крайова, Румыния).

УНИВЕРСИТАТЯ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА