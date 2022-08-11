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Лига конференций
Проходит дальше Университатя Крайова
11.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 0
Заря
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Лига конференций
11 августа 2022, 22:23 | Обновлено 11 августа 2022, 23:08
4569
49

Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате

Луганчане вылетели из Лиги конференций

11 августа 2022, 22:23 | Обновлено 11 августа 2022, 23:08
4569
49
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
facebook.com/UCVOficial

Футбольный сезон в Европе постепенно набирает обороты, и очень приятно наблюдать за присутствием украинских команд в квалификации к международным состязаниям. В частности, луганская «Заря» только неделю назад начала прокладывать свой путь к осенней части Лиги конференции УЕФА, и уже при первой попытке сыграть официальный матч в 2022 году ей удалось достичь успеха.

Коллектив Патрика ван Леувена показал удивительно резвую игру под руководством нового нидерландского специалиста, минимально одолев румынскую «Университатю» из города Крайова (1:0). В ответном матче на поле соперников от этого результата луганчане должны были отталкиваться для получения пропуска в раунд плей-офф.

Иногда в жизни команд случаются ситуации, когда все идет не по плану с самого начала сезона, поэтому возникает необходимость принимать быстрые и правильные решения. Руководители «Университати» не поверили, что Ласло Балинт справится с преодолением «Зари» даже на фоне победы в дерби против одноименного клуба 1948 года создания в чемпионате на выходных (2:1), поэтому на отчетную встречу команду выводил уже новый главный тренер Мирел Редко.

И уже с первых минут можно было увидеть влияние появления на тренерском мостике соперников нового специалиста. Клуб из Крайовы изменил игровую схему и устроив команде ван Леувена действительно горячий прием. «Заря» вряд ли сама успела понять, как под бешеным давлением пропустила уже на пятой минуте по итогу подачи углового с левого фланга от Баярама на Рауля Силву во вратарский.

Полученное преимущество в первом матче в этот момент себя фактически исчерпало, так что первое, что должна была сделать украинская команда, это успокоиться. «Университатя» и дальше пыталась оказывать давление на защиту луганчан, однако они понемногу начали к этому привыкать, а у ворот Мацапуры, хотя и продолжали возникать пожары разной степени угрозы, все же становилось спокойнее. Наконец, украинский коллектив сумел перевести игру в чужую половину поля, и хотя не успел создать реальной угрозы владению Лазара, все же справился с первоначальной мандражем.

Заря пыталась что-то сделать со своим положением в начале второго тайма, однако соперники успели сделать дополнительные шаги со своей стороны раньше. Две ошибки за три минуты в защите – такого даже на уровне квалификации Лиги конференций прощать никто не будет, поэтому точный выстрел взлета от Баярама и завершение отскока авторства Банку сняли все вопросы победителя.

После этого особого смысла за борьбу у луганчан образца отчетного матча не было. Команде ван Леувена не удавалось набрать обороты, а, значит, и угрозы с их стороны почти не следовало. Несколько попыток завершить навесы с флангов ударами головой имели место уже в конце основного времени, но заставить Лазара нервничать в этой игре «Заря» так и не смогла.

Финальный свисток словенского арбитра Матея Юга зафиксировал выход в раунд плей-офф квалификации Лиги конференции УЕФА румынской «Университати». Для луганской «Зари» еврокубковый путь в этом сезоне подошел к концу.

Лига конференций 2022/2023. Третий квалификационный раунд. Ответный матч (первый матч – 0:1).

«Университатя» – «Заря» – 3:0

Раул Силва (5), Баярам (53), Банку (57)

Иван (31), Колич (45), Раул Силва (71), Матей (90+1) – Булеца (71)

«Университатя»: Лазар, Банку, Раул Силва, Папп, Скречу, Иван (Ривалдиньо, 90+2), Матей, Баярам (Рогулич, 74), ​​А. Крецу (Кэпэцине, 66), Ханка (Вэтэжелу, 74), Колич (Маркович, 66).

«Заря»: Мацапура, Вантух (Смиян, 29), Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Булеца, Кристиан, Нагнойный (Мишнев, 58), Кабаев (Безбородько, 58).

Арбитр: Матей Юг (Словения).

Стадион «Ион Облеменко» (Крайова, Румыния).

УНИВЕРСИТАТЯ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Никусор Банку (Университатя Крайова).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Баярам (Университатя Крайова).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Сильва (Университатя Крайова).
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Университатя Крайова Заря Луганск Лига конференций Университатя - Заря отчеты
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 50
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Sunrise
Печаль. Игры не было у Зари. Первый матч дал надежду, этот вернул в реальность которая предвиделась перед стартом сезона.
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+6
DK1961
Заголовок не очень. ЕвроБОЙЦА мы так и не увидели
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
GloryUkraine
По-першій грі було помітно, що шансів у Зорі мало. Румуни потужна, збалансована команда. 
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+3
Злий Глобинець
Якщо сьогодні так бездарно продули, то що тоді було в першій грі в Польщі? Незрозуміло.
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+3
BekXan
Дуже не очікувано.Я від Ворскли зовсім нічого не чекав знав що повністю нова команда новий тренер відсутність гравців всієї основи і то вони показали результат і гру навіть був шанс.А тут Зоря бійцівский клуб і така жахлива гра та йще кому.Це жахіття
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+2
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Макс Максов
Сценарій Ворскли, нажаль... Але тут ще й розгром!
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+2
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an52
Тут нічого не змінюється - 4 і 5 клуби беруть участь у єврокубках лише формально. В цьому сезоні хоч по одній перемозі здобули і то добре
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+2
Igor_Avtoigor
Печально Жаль что вот так, ну и на этом спасибо. А на счёт Ворсклы, то там игра была интересной, шансы были куда выше и выступали они намного лучше, но это футбол, тут не смогли удержать инициативу и посыпались, а вматче с Ворсклой за судили и отобрали возможность играть дальше. А прыгать на костях Зари не стоит, они старались как могли, удачи им в УПЛ.
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+1
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zzg77
Ганьба, безсумнівно ганьба! На всіх поворотах волали, що Зоря краща, пройде одной лівою. А дзуськи, обісралися як малята.
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+1
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Alex AS
"Это какой-то позор!"
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+1
Remark
Мда...Ворскла, Зоря...печально это все. 
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0
Михайло Кудієнко
В такі моменти на душі пустота, кожен рік надієшся  що все буде добре, а воно як завжди, цього року вже і жереб був для нас прийнятний... якщо наші "євроокубкові бійці" програють не найсильнішим командам Швеції і Румунії, то це вже пробите дно.
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0
Петя Рудик
Євробійця - голосно сказано, боєць має битися - тут не той випадок.
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0
Леха
Это не позор,а закономерность вы лучше скажите когда заря проходила квалификацию или Ворскла 
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0
KvlaD
Из мужиков обратно в бабы, позорники...
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0
DSH88
Пока не будет МХ и ДД именно их ,  а не -1 и 1925 делов не будет. Все эти третьи силы в пустату. Болеем в ек за ДК и ШД.
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-1
Віталій Ткачук
Я ще такої ху.ні не бачив. Це Університатя, а не Барселона 
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-1
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Леха
Даже сделали уже 3 турнир лигу конференцию и там украинские клубы проигрывают крупно интересно где наш уровень 
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-1
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veter
Просто сегодня румынский день
ЧФР засолил вернидубский шахтёр
Стяуа выбила словацкий ДАК
Ну и Зарю мы проводили в УПЛ...
И все румыны играли в одно время и у себя в Румынии. А не прыймах.
Отака фигня, малята. А наши луганчане тот Луганск только на карте и видели.
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-1
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Леха
Это ещё не позор ,вот впереди позоры будут например у шахтера в Лч и Днепр вылетит от партизана 
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-1
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