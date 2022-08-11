В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву состоялся ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли румынская «Университатя» и луганская «Заря» (0:3).

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Игра прошла в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).

Румынская команда весь матч имела игровое преимущество и воплотила ее в три безответных гола (3:0). Луганская «Заря» играла слабо и быстро завершила поход за еврокубком.

Лига конференций. Квалификация Q3

Второй матч, 11 августа. Крайова (Румыния)

Университатя Крайова (Румыния) – Заря Луганск (Украина) – 3:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Силва, 5, Байарам, 53, Банку, 56.

Университатя – Заря – 3:0. Большое фиаско в Румынии. Видео голов и обзор

1:0. Раул Силва, 5 мин.