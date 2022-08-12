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Лига конференций
12 августа 2022, 02:10 | Обновлено 12 августа 2022, 03:00
129
1

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это поражение нас многому научит»

Наставник «Зари» – о вылете из Лиги Европы

12 августа 2022, 02:10 | Обновлено 12 августа 2022, 03:00
129
1
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это поражение нас многому научит»
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен ответил на вопросы журналистов после поражения от румынской «Университати» (0:3) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

– Вы пропустили быстрый гол. Много корректив он внес в игру?
– Мы были готовы к такому. Ожидали новую тактику от соперника, но мы надеялись, что сможем быстро понять, как им противостоять. В первом тайме мы не создали ни одного момента, чтобы сравнять счет до перерыва. Думали, что лучше начнем второй тайм. В перерыве обсуждали наши ошибки, но не полностью смогли их исправить.

– Травма Романа Вантуха повлияла на ход игры?
– Это, конечно, не помогло. Но такое бывает всегда, и мы должны реагировать на это очень быстро. У нас есть футболисты, которые тоже играют на этой позиции. Хотели снова войти быстро в игру, но, к сожалению, не удалось.

– Много месяцев не играла команда официальных игр. И, наверное, чудес не бывает...
– Конечно, этого нам и не хватило. Такой длительный период без игровой практики – дает о себе знать. Это урок для всех наших игроков, особенно для молодого поколения. Сегодняшняя игра нас многому научит.

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Источник ФК Заря
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Віталій Ткачук
"Ми були готові...ми сподівалися..." Патрік, це все порожні розмови. Правда в тому, що їх тренер ( який працює без дня тиждень ) декласував тебе. Більше про цей матч розказувати нІчого. Де вони нарили цього нідерландця? Іноземці втікають, а цей тут як тут. Поставте Алієва тренером, результат був би не гірший.
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