Университатя Крайова

В четверг, 11 августа луганская «Заря» в Румынии проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Университати» из города Крайова. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

«Университатя»

К противостоянию с «Зарей» «Университатя» подходила в статусе фаворита, и поражение в первом матче для многих стало сюрпризом. Однако в целом такой результат довольно органично вписывался в то, какую форму команда Ласло Балинта демонстрирует на внутренней арене: в первых трех турах было набрано всего два очка.

В воскресенье, между двум я матчами с «Зарей», «Университатя» наконец-то одержала первую в нынешнем сезоне победу в чемпионате Румынии. Сделали это «Львы Бании» в противостоянии со своим клоном – «Университатя 1948». Да, оказывается, такие случаи бывают не только в Украине: история примерно такая же, как в случае с харьковскими «Металлистом» и «Металлистом 1925».

А буквально за день до ответного матче с «Зарей» как гром среди ясного неба прогремела новость об увольнении Балинта с поста главного тренера «Университати». Его заменит именитый по румынским меркам специалист – Мирел Рэдой, который до этого работал со сборной Румынии. Понятно, что за день в игре команды ничего изменить он не сможет. Надежда руководства «Университати» - на эмоциональную встряску и повышенную мотивацию в матче с «Зарей». Так или иначе, после этой перестановки «Университатя» становится максимально непредсказуемым соперником.

«Заря»

Для луганской «Зари» первый матч против «Университати» был очень серьезным и важным испытанием. Да, 9 месяцев без официальных матчей – это объективный сдерживающий фактор для любого украинского клуба в начале нового сезона. Но дело не только в этом.

За эти 9 месяцев в «Заре» произошли очень большие кадровые изменения. Это касается и состава команды, и тренерского мостика. Команду возглавил не чужой для украинского футбола нидерландский специалист Патрик Ван Леувен.

И первый блин для новой версии «Зари» получился вовсе даже не комом. При чем касается это не только результата матча, но и содержания игры луганчан. И есть все основания надеяться на то, что в ответном матче «Заря» будет выглядеть как минимум не хуже.

Прогноз на противостояние

Несмотря на победу «Зари» в первом матче, букмекеры продолжают считать «Университатю» явным фаворитом ответного матча. Мы же считаем, что «Заре» по силам посрамить скептиков, и увезти из Румынии ничью – а вместе с ней и путевку в плей-офф квалификации. Коэффициент на ничью в основное время ответного матча – 3,54.

Ориентировочные составы:

«Университатя»: Лазар - Кэпэцынэ, Папп, Раул Силва, Банку - А. Крецу, Матей - Ханка, Рогули, Иван - Колич.

«Заря»: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Вантух - Чурко, Назарина, Булеца - Кристиан, Безбородько, Кабаев

11 августа, четверг