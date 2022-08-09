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Лига конференций
Университатя Крайова
11.08.2022 20:30 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Заря
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Лига конференций
09 августа 2022, 14:56 |
344
0

Университатя – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча третьего отборочного раунда Лиги конференций

09 августа 2022, 14:56 |
344
0
Университатя – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В четверг, 11 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Университатя» (Крайова, Румыния) и луганская «Заря». Поединок пройдет в городе Крайова на стадионе «Ион Облеменко», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся в польском Люблине, луганский клуб одержал минимальную победу. Единственный гол во втором тайме ударом головой забил Денис Нагнойный. В минувшее воскресенье еврокубковый соперник «Зари» провел календарный матч чемпионата Румынии, обыграв «Университатю 1948» со счетом 2:1. На этой неделе «Заря» подписала контракт с форвардом Назарием Русиным, который уже выступал за луганский клуб в сезоне 2019/20.

Напомним, что победитель двухматчевой дуэли между «Зарей» и «Университатей» в четвертом отборочном раунде Лиги конференций (плей-офф раунд) встретится с победителем пары «Лугано» (Швейцария) – «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль). В первом поединке израильтяне на выезде одержали победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Университатя» – «Заря», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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