В четверг, 11 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Университатя» (Крайова, Румыния) и луганская «Заря». Поединок пройдет в городе Крайова на стадионе «Ион Облеменко», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся в польском Люблине, луганский клуб одержал минимальную победу. Единственный гол во втором тайме ударом головой забил Денис Нагнойный. В минувшее воскресенье еврокубковый соперник «Зари» провел календарный матч чемпионата Румынии, обыграв «Университатю 1948» со счетом 2:1. На этой неделе «Заря» подписала контракт с форвардом Назарием Русиным, который уже выступал за луганский клуб в сезоне 2019/20.

Напомним, что победитель двухматчевой дуэли между «Зарей» и «Университатей» в четвертом отборочном раунде Лиги конференций (плей-офф раунд) встретится с победителем пары «Лугано» (Швейцария) – «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль). В первом поединке израильтяне на выезде одержали победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Университатя» – «Заря», за которой можно следить здесь.