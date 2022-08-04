Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю

Какими предстанут украинские клубы, стартующие в новом еврокубковом сезоне, предсказать очень сложно. Ведь последние официальные матчи были сыграны в декабре прошлого года, а судить о боеспособности команд по товарищеским играм – занятие неразумное. Существенным кадровым изменениям подверглась и «Заря». В первую очередь, отметим смену рулевого «черно-белых»: ушедшего в «Ворсклу» Виктора Скрипника на тренерском мостике заменил голландец Патрик ван Леувен. Ушли из «Зари» ключевые футболисты луганской команды – Вернидуб, Хомченовский, Громов. Зато состав «черно-белых» пополнили как молодые, так и опытные футболисты, которым, естественно, нужно время сыграться.

Благо, первым еврокубковым соперником луганчан стала «Университатя», которую сложно назвать грозным оппонентом. В прошлом сезоне далеко не топового чемпионата Румынии «студенты» заняли третье место, а в новом национальном первенстве пока не побеждали (2 ничьи и 1 поражение). Конечно, «закидывать шапками» румынскую команду никто не собирался. «Знаем, что они играют в комбинационный, атакующий и тактический футбол. Это будет первый матч для «Зари» после долгого перерыва, мы хотим показать себя как можно лучше, сразиться за положительный результат и выступать только в пользу нашей страны», - отметил накануне встречи наставник луганской команды. Таким образом, сегодняшнюю встречу можно было рассматривать и в контексте смотра обновленной «Зари».



Фото - ФК Заря

Вскоре после стартового свистка луганчане взяли мяч под контроль и начали методично расшатывать защитные построения соперников. При этом высокий прессинг заставлял нервничать футболистов «Университати», что периодически заканчивалось неточными передачами гостей. Активностью в составе луганского клуба выделялись Данченко и Кристиан, но по-настоящему голевых моментов у ворот длительное время не возникало.

Могли возникнуть неприятности у гостей после дальнего удара Назарины, после которого мяч разминулся со штангой. Такая же участь постигла и удар Кабаева, но в этом эпизоде ситуация для «студентов» выглядела еще более опасной (голкипер «Университати» не реагировал на удар). А вот Булеца в створ попал, но пробил несильно, что позволило Лазару накрыть мяч.



Фото - ФК Заря

«Черно-белые» владели солидным территориальным преимуществом, так и не сумев до перерыва его реализовать. «Университатя» поначалу пыталась огрызаться, но впоследствии сконцентрировалась на обороне своих владений. В итоге, первый тайм завершился без забитых голов.

В начале второго тайма «студенты» начали действовать более активно в атаку, но именно луганчане создавали угрозы воротам. После удара Нагнойного свою команду выручил Лазар. Среагировал голкипер и на удар Кабаева из угла штрафной. Правда, этим сэйвом Лазар лишь на несколько мгновений отсрочил гол «Зари»: Нагнойный после навеса с углового головой отправил мяч в ворота.



Фото - ФК Заря

Изменившийся счет не повлиял на рисунок игры: луганчане владели преимуществом, демонстрируя явные намерения закрепить свой успех. Несколько перспективных атак «черно-белые» не довели до логического завершения, а еще один удар Булецы из-за пределов штрафной не стал проблемным для Лазара.

В концовке поединка румыны продемонстрировали свой атакующий потенциал, и украинским болельщикам пришлось пережить неприятные минуты. Особенно екнуло сердце после дальнего удара Ривалдиньо. Впрочем, счет более не изменился, поэтому в Румынию «Заря» отправится с минимальным преимуществом. Ответный матч соперники проведут 11 августа.

Лига конференций 2022/2023. Третий квалификационный раунд. Первый матч.

«Заря» - «Университатя» - 1:0.

Нагнойный, 56.

Нагнойный, 49, Назарина, 90+5 - Банку, 6, Кэпецынэ, 55.

«Заря»: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Вантух - Чурко (Мишнев, 78), Назарина, Булеца - Кристиан, Нагнойный (Безбородько, 81), Кабаев (Лунев, 73).

«Университатя»: Лазар - Кэпэцынэ, Папп, Раул Силва, Банку - А. Крецу (Скречу, 65), Матей - Ханка (Ривалдиньо, 78), Рогулич (Баярам, 46), Иван - Колич (Маркович, 78).

Арбитр: Георгий Давидов (Болгария).

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).

ЗАРЯ - УНИВЕРСИТАТЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА