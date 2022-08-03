В четверг, 4 августа, в польском Люблине состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Киеву.

Заря

По итогам прошлого сезона чемпионата Украины, который был досрочно завершен из-за полномасштабного военного вторжения московской орды, луганский коллектив занял четвертое место, получив право стартовать в еврокубках с третьего раунда квалификации Лиги конференций. До этого два года подряд «Заря» становилась бронзовым призером украинского чемпионата.

В межсезонье в клубе произошли кардинальные изменения, в первую очередь на тренерском мостике. Уже бывший главный тренер луганчан Виктор Скрипник возглавил полтавскую «Ворсклу», а освободившийся пост в луганском коллективе занял нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который с 2006 по 2013 годы работал в структуре донецкого «Шахтера», а последние два года исполнял обязанности наставника израильского «Маккаби» из Тель-Авива.

К новому сезону «Заря» готовится в Польше с конца июня и уже успела провести шесть контрольных поединков, в пяти из них были одержаны победы. Проиграли подопечные ван Леувена лишь варшавской «Легии» (1:2) в первом спарринге, а затем выдали удачную серию. Так что можно констатировать, что к предстоящему поединку украинская команда подходит в хорошей функциональной готовности. Да и еврокубкового опыта в последние годы луганчанам не занимать.

Университатя

Команда из города Крайова является бронзовым призером чемпионата Румынии. В новом еврокубковом сезоне «Университатя» стартовала со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где оставила за бортом турнира обладателя Кубка Албании – клуб «Влазния». Матч в гостях завершился боевой ничьей (1:1), а на своем поле футболисты «Крайовы» добились уверенной победы со счетом 3:0.

В своей истории «Университатя» четыре раза становилась чемпионом Румынии, однако все триумфы датированы еще прошлым веком. А вот национальный Кубок «Львы Бании» последний раз выигрывали по итогам сезона-2020/21, а всего в этом турнире у них семь триумфов.

Неким преимуществом для команды, которую возглавляет грек Маринос Озудинис, будет тот факт, что в Румынии набирает ход внутренний чемпионат. С другой стороны, после первых трех туров регулярного первенства «Университатя Крайова» не знает радости побед. После двух ничейных результатов последовало поражение от бухарестского «Рапида» (0:1).

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура – Данченко, Имереков, Снурницын, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Лунев, Чурко, Безбородько.

«Университатя»: Лазарь – Владою, Силва, Скречу, Банку, Крецу, Нистор, Рогульич, Иван, Ханка, Кольич.

4 августа, четверг