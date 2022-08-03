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Заря
04.08.2022 20:30 - : -
КС Университатя Крайова
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Лига конференций
03 августа 2022, 09:30 | Обновлено 03 августа 2022, 09:39
379
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Заря – Университатя. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Первый официальный поединок станет экзаменом для Патрика ван Леувена

03 августа 2022, 09:30 | Обновлено 03 августа 2022, 09:39
379
1
Заря – Университатя. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен (слева)

В четверг, 4 августа, в польском Люблине состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Киеву.

Заря

 

По итогам прошлого сезона чемпионата Украины, который был досрочно завершен из-за полномасштабного военного вторжения московской орды, луганский коллектив занял четвертое место, получив право стартовать в еврокубках с третьего раунда квалификации Лиги конференций. До этого два года подряд «Заря» становилась бронзовым призером украинского чемпионата.

В межсезонье в клубе произошли кардинальные изменения, в первую очередь на тренерском мостике. Уже бывший главный тренер луганчан Виктор Скрипник возглавил полтавскую «Ворсклу», а освободившийся пост в луганском коллективе занял нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который с 2006 по 2013 годы работал в структуре донецкого «Шахтера», а последние два года исполнял обязанности наставника израильского «Маккаби» из Тель-Авива.

К новому сезону «Заря» готовится в Польше с конца июня и уже успела провести шесть контрольных поединков, в пяти из них были одержаны победы. Проиграли подопечные ван Леувена лишь варшавской «Легии» (1:2) в первом спарринге, а затем выдали удачную серию. Так что можно констатировать, что к предстоящему поединку украинская команда подходит в хорошей функциональной готовности. Да и еврокубкового опыта в последние годы луганчанам не занимать.

Университатя

 

Команда из города Крайова является бронзовым призером чемпионата Румынии. В новом еврокубковом сезоне «Университатя» стартовала со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где оставила за бортом турнира обладателя Кубка Албании – клуб «Влазния». Матч в гостях завершился боевой ничьей (1:1), а на своем поле футболисты «Крайовы» добились уверенной победы со счетом 3:0.

В своей истории «Университатя» четыре раза становилась чемпионом Румынии, однако все триумфы датированы еще прошлым веком. А вот национальный Кубок «Львы Бании» последний раз выигрывали по итогам сезона-2020/21, а всего в этом турнире у них семь триумфов.

Неким преимуществом для команды, которую возглавляет грек Маринос Озудинис, будет тот факт, что в Румынии набирает ход внутренний чемпионат. С другой стороны, после первых трех туров регулярного первенства «Университатя Крайова» не знает радости побед. После двух ничейных результатов последовало поражение от бухарестского «Рапида» (0:1).

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура – Данченко, Имереков, Снурницын, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Лунев, Чурко, Безбородько.

«Университатя»: Лазарь – Владою, Силва, Скречу, Банку, Крецу, Нистор, Рогульич, Иван, Ханка, Кольич.

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4 августа, четверг

«Заря» – «Университатя»
Люблин. «Арена Люблин». 20:30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ЗАРЯ – УНИВЕРСИТАТЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Георгий Давидов (Болгария)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Леха
Заря должна уверенно обыгрывать румын 3-1 или 2-0
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