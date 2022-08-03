В четверг, 4 августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя». Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

В прошлом году «Заря» стартовала с раунда Q4 Лиги Европы и имела запасной вариант на случай проигрыша – вылет (а он и состоялся) отправлял луганчан в группу Лиги конференций. В этом году права на ошибку уже нет – чтобы гарантировать себе евроосень, нужно пройти двух соперников, поскольку война застала «Зарю» на четвертой строчке турнирной таблицы. Первым соперником станет румынская «Университатя», которая является бронзовым призером чемпионата Румынии и уже успела в раунде Q2 пройти албанскую «Влазнию». Интересно будет понаблюдать за игрой на фоне официального дебюта во главе луганчан нидерландского специалиста Патрика фон Леувена.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Университатя», за которой можно следить здесь.