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Лига конференций
Заря
04.08.2022 20:30 - : -
КС Университатя Крайова
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Лига конференций
03 августа 2022, 19:08 |
298
0

Заря – Университатя. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка третьего раунда квалификации Лиги конференций

03 августа 2022, 19:08 |
298
0
Заря – Университатя. Текстовая трансляция матча
ФК Заря Луганск

В четверг, 4 августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя». Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

В прошлом году «Заря» стартовала с раунда Q4 Лиги Европы и имела запасной вариант на случай проигрыша – вылет (а он и состоялся) отправлял луганчан в группу Лиги конференций. В этом году права на ошибку уже нет – чтобы гарантировать себе евроосень, нужно пройти двух соперников, поскольку  война застала «Зарю» на четвертой строчке турнирной таблицы. Первым соперником станет румынская «Университатя», которая является бронзовым призером чемпионата Румынии и уже успела в раунде Q2 пройти албанскую «Влазнию». Интересно будет понаблюдать за игрой на фоне официального дебюта во главе луганчан нидерландского специалиста Патрика фон Леувена.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Университатя», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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