Лига конференций
04.08.2022, FT 1 : 0
Лига конференций04 августа 2022, 22:30 | Обновлено 04 августа 2022, 23:08
4229
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Заря – Университатя – 1:0. Видео гола Нагнойного и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
04 августа 2022, 22:30 | Обновлено 04 августа 2022, 23:08
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В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют луганская «Заря» и румынская «Университатя».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Нагнойный (Заря).
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