В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют луганская «Заря» и румынская «Университатя».

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Игра проходит в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.