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Лига конференций
Заря
04.08.2022, FT 1 : 0
Университатя Крайова
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Лига конференций
04 августа 2022, 22:30 | Обновлено 04 августа 2022, 23:08
4229
0

Заря – Университатя – 1:0. Видео гола Нагнойного и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

04 августа 2022, 22:30 | Обновлено 04 августа 2022, 23:08
4229
0
Заря – Университатя – 1:0. Видео гола Нагнойного и обзор матча
Setanta Sports

В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют луганская «Заря» и румынская «Университатя».

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Игра проходит в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Нагнойный (Заря).
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Университатя Крайова Заря Луганск Лига конференций Заря - Университатя видео голов и обзор Денис Нагнойный
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Источник Sport.ua
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