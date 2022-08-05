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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря могла забивать больше, но я доволен матчем»
Лига конференций
05 августа 2022, 07:40 | Обновлено 05 августа 2022, 07:51
553
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря могла забивать больше, но я доволен матчем»

Тренер оценил старт евросезона

05 августа 2022, 07:40 | Обновлено 05 августа 2022, 07:51
553
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря могла забивать больше, но я доволен матчем»
zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил победу со счетом 1:0 в первом матче квалификации Лиги конференций против «Университати».

- Моменты были, чтобы забивать больше одного мяча. Много было мощных прострелов для их реализации и в первом тайме, и во втором. У нас сейчас работает совсем другой состав команды, даже если сравнить с прошлым сезоном. Я удовлетворен стремлениями и результатами, которые сейчас показывает моя команда.

– В первом тайме было видно, что команда играла медленнее, чем во втором. Была ли так поставлена задача или такой темп задала игра?
– Цель была поставлена ​​контролировать игру все 90 минут как в обороне, так и в атаке. Команда долго не участвовала в официальных матчах, поэтому такой результат нас более чем удовлетворяет. Я на протяжении игры контактирую с каждым футболистом и понимаю, кого заменить раньше, а кто-то может и больше поиграть. У нас были и ошибки, без них некуда, поэтому за неделю мы подготовим команду должным образом к ответному матчу.

– Какая сейчас ситуация с Александром Гладким? Он был задействован на тренировочном сборе, но не попал в заявку.
– Александр тренируется вместе с командой, но мы даем ему больше времени для подготовки. Посмотрим со временем, как будет складываться ситуация.

– Для Вас «Заря» - новая команда. Легко ли и как быстро Вам удалось найти общий язык с футболистами?
– Если рассуждать на тему языкового барьера, то его нет. Я встречался со своими нынешними подопечными и раньше, когда они были намного моложе, чем сейчас. Они уже знают, что я думаю по футбольной тематике. По тактике, идеям, схеме у меня есть отличия от прошлого тренера, но они быстро привыкли к новому. Они стараются каждый день вкладывать все свои силы во время тренировок. Мы провели много и тактических, и практических занятий в преддверии этого поединка. Даже один забитый гол в ворота соперника и победа – это уже положительный результат, но мы знаем, что можем забивать больше.

– 23 августа начинается чемпионат Украины. Где Ваша команда будет базироваться и какой стадион выбрали в качестве домашнего?
- На эти вопросы я не могу конкретно ответить, потому что сейчас мы думаем о поединках на евроарене. Как дальше – покажет время.

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Заря Луганск Патрик ван Леувен Лига конференций Александр Гладкий Заря - Университатя
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Источник ФК Заря
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