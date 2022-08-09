Страсти по телепулу, Де Дзерби может вернуться в Шахтер, Усик показал форму

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 августа.

1. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет». Наставник «Динамо» - о матче против «Штурма»

2. Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом. Мирча Луческу заявил 25 футболистов

3. Телепул. Стали известны условия, которые предлагает Setanta клубам УПЛ. Телевещатель предложил за медиаправа $16,2 млн на 3 сезона.

4. Александр Липовый объяснил, почему пропустит Евробаскет-2022. Капитан сборной Украины не успеет восстановиться после травмы.

5. ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа. Александр выглядит готовым ко второй победе над британцем.

6. Африканец, которого сватали в Днепр-1, перешел в кипрский Пафос. Жордана Икоко не будет в УПЛ.

7. Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах. Блогер Sport.ua – о колоритных болельщиках «Штурма» из Граца

8. Падун набирает форму на Туре Польши. Итоги недели в велоспорте. Sport.ua подводит итоги недели в шоссейном велоспорте.

9. Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер. Правда, когда – вопрос…

10. Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет. Мануэль Фет заявил, что украинец не перейдет в клуб из Леверкузена