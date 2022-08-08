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  4. Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 10:59 |
548
1

Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер

Правда, когда – вопрос…

08 августа 2022, 10:59 |
548
1
Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
ФК Шахтер. Дарио Срна (слева)

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал уход с должности главного тренера команды итальянца Роберто Де Дзерби, который из-за российско-украинской войны не смог доработать до конца свой двухлетний контракт.

«Я понимаю его выбор. Роберто – хороший человек, и когда он сказал мне, что хочет расторгнуть контракт, я пообещал ему, что мы встретимся снова. Моя дверь всегда будет для него открыта. Я уверен, что это было не «Прощай», а скорее, «До свидания», - сказал Срна.

Напомним, после ухода Де Дзерби новым главным тренером «Шахтера» был назначен хорват Игор Йовичевич, под руководством которого накануне «горняки» уступили в товарищеском матче «Роме» (0:5).

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Дарио Срна Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби
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Источник Calciomercato
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Maks Maks
Сирна так каже, наше він власник клубу. Як Ахметов скаже, так і буде. Того ж Сирну викидували з команди по наказу рижего
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