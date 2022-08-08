Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал уход с должности главного тренера команды итальянца Роберто Де Дзерби, который из-за российско-украинской войны не смог доработать до конца свой двухлетний контракт.

«Я понимаю его выбор. Роберто – хороший человек, и когда он сказал мне, что хочет расторгнуть контракт, я пообещал ему, что мы встретимся снова. Моя дверь всегда будет для него открыта. Я уверен, что это было не «Прощай», а скорее, «До свидания», - сказал Срна.

Напомним, после ухода Де Дзерби новым главным тренером «Шахтера» был назначен хорват Игор Йовичевич, под руководством которого накануне «горняки» уступили в товарищеском матче «Роме» (0:5).