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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Лига чемпионов
08 августа 2022, 22:35 |
622
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»

Наставник «Динамо» - о матче против «Штурма»

08 августа 2022, 22:35 |
622
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Штурма» (9 августа):

– Игровой ритм является важной составляющей, которой вашей команде сейчас не хватает. Как будете выходить из положения?
– Будет очень тяжело, но не только потому, что у нас нет официальных матчей, а и потому, что с футболистами нет их семей, которые находятся в Украине, Румынии, Польше. Мы должны играть эти матчи, но также футболисты должны видеть свои семьи и детей, проводить с ними время, но у них нет такой возможности – вот это самое трудное. Они должны продолжать играть матчи, потому что это их профессия, должны добиваться результатов, ведь многое зависит от того, что игроки будут показывать на футбольном поле.

Мы играем не на своем стадионе, без поддержки украинских болельщиков. Мы проводим занятия на том же поле, где тренируется около 200 детей. Но мы должны улыбаться, ведь жизнь продолжается.

Кроме того, мы почти лишены возможности делать трансферы. Несколько наших игроков покинули команду, в частности, Вербич, де Пена, Витиньо и другие, поэтому мы продолжаем тренироваться оставшейся группой и рассчитывать на выпускников динамовской академии. В нашей команде сейчас все украинцы плюс поляк Томаш Кендзера, у которого жена – украинка, и она решила остаться в Украине, что для нас хорошо (улыбается).

– Счет 1:0 в вашу пользу в первом матче оставляет высокие шансы на дополнительное время в ответном матче…
– Я вижу проблему в другом: мы играли с «Фенербахче» первый матч дома, теперь со «Штурмом», и, если пройдем дальше, сыграем с «Бенфикой» тоже дома. Это неправильно, ведь у соперников есть возможность сыграть на своем поле 120 минут, а у нас такого шанса нет – это еще одна сложность для нас. Действительно, 1:0 – это не так много, «Штурм» может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет.

Непросто играть два дополнительных экстра-тайма на чужом поле, потому что, например, болельщики «Фенербахче» были невероятными, они создали отличную атмосферу на трибунах. А нас в номинально домашних матчах поддерживают только женщины и дети, уехавшие из Украины в Польшу во время войны.

Конечно, для игроков важно чувствовать болельщиков позади себя, которые гонят их вперед. Это еще одна большая проблема для тренера и игроков, вынужденных играть в таких условиях. Но тем фантастичнее будет победа, мы будем вдвойне рады.

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Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
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Источник ФК Динамо Киев
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