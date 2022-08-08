Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Мирча Луческу заявил 25 футболистов
В воскресенье, 7 августа, «Динамо» отправилось в австрийский город Грац, где сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Штурма».
Мирча Луческу заявил на предстоящий матч 25 футболистов:
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцык;
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Матч состоится 9 августа в 21:30 по Киеву на стадионе «Меркур-Арена» в Граце (Австрия).
Первый матч в Лодзи (Польша) закончился минимальной победой киевлян со счетом 1:0.
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