Африканец, которого сватали в Днепр-1, перешел в кипрский Пафос
Жордана Икоко не будет в УПЛ
28-летний конголезский правый фулбек Жордан Икоко, который последние три сезона провел в Болгарии, выступая за «Лудогорец», продолжит карьеру на Кипре.
Икоко, пребывавший в статусе свободного агента, подписал контракт с «Пафосом». Сроки трудового договора футболиста не раскрываются.
Примечательно, что в конце июля в СМИ появилась информация о готовящемся переходе Икоко в «Днепр-1», однако в итоге Жордан, на счету которого 7 матчей за сборную ДР Конго, предпочел Украине Кипр.
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