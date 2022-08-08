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08 августа 2022, 16:44 |
403
0

Африканец, которого сватали в Днепр-1, перешел в кипрский Пафос

Жордана Икоко не будет в УПЛ

08 августа 2022, 16:44 |
403
0
Африканец, которого сватали в Днепр-1, перешел в кипрский Пафос
pafosfc.com.cy. Жордан Икоко

28-летний конголезский правый фулбек Жордан Икоко, который последние три сезона провел в Болгарии, выступая за «Лудогорец», продолжит карьеру на Кипре.

Икоко, пребывавший в статусе свободного агента, подписал контракт с «Пафосом». Сроки трудового договора футболиста не раскрываются.

Примечательно, что в конце июля в СМИ появилась информация о готовящемся переходе Икоко в «Днепр-1», однако в итоге Жордан, на счету которого 7 матчей за сборную ДР Конго, предпочел Украине Кипр.

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Источник ФК Пафос
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