Африканец, которого сватали в Днепр-1, перешел в кипрский Пафос

28-летний конголезский правый фулбек Жордан Икоко, который последние три сезона провел в Болгарии, выступая за «Лудогорец», продолжит карьеру на Кипре.

Икоко, пребывавший в статусе свободного агента, подписал контракт с «Пафосом». Сроки трудового договора футболиста не раскрываются.

Примечательно, что в конце июля в СМИ появилась информация о готовящемся переходе Икоко в «Днепр-1», однако в итоге Жордан, на счету которого 7 матчей за сборную ДР Конго, предпочел Украине Кипр.