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  4. 75 матчей в Лиге 1. Днепр-1 может подписать опытного защитника
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 13:19 |
414
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75 матчей в Лиге 1. Днепр-1 может подписать опытного защитника

Жордан Икоко может продолжить карьеру в УПЛ

30 июля 2022, 13:19 |
414
0
75 матчей в Лиге 1. Днепр-1 может подписать опытного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жордан Икоко

«Днепр-1» ведет переговоры с 28-летним защитником Жорданом Икоко. В ближайшие дни ожиается его приезд для подписания контракта.

Последние три сезона Икоко провел в «Лудогорце», с которым играл в том числе в групповом этапе Лиги Европы. Ранее побывал в структурах ПСЖ, «Гавра», «Ланса» и «Генгама».

В составе «Генгама» и «Ланса» Икоко провел суммарно 75 матчей в Лиге 1 и отличился в них 3 ассистами. Также на счету 28-летнего игрока 7 матчей в составе сборной Конго.

Основная позиция Икоко – правый защитник. Также может сыграть правого латераля и левого защитника. Трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Вчера «Днепр-1» подписал 6 новых игроков.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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