75 матчей в Лиге 1. Днепр-1 может подписать опытного защитника

«Днепр-1» ведет переговоры с 28-летним защитником Жорданом Икоко. В ближайшие дни ожиается его приезд для подписания контракта.

Последние три сезона Икоко провел в «Лудогорце», с которым играл в том числе в групповом этапе Лиги Европы. Ранее побывал в структурах ПСЖ, «Гавра», «Ланса» и «Генгама».

В составе «Генгама» и «Ланса» Икоко провел суммарно 75 матчей в Лиге 1 и отличился в них 3 ассистами. Также на счету 28-летнего игрока 7 матчей в составе сборной Конго.

Основная позиция Икоко – правый защитник. Также может сыграть правого латераля и левого защитника. Трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Вчера «Днепр-1» подписал 6 новых игроков.