Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах

Когда киевскому «Динамо» жребий предложил на пути к групповой стадии Лиги чемпионов сойтись в противостоянии с турецким «Фенербахче», многие обозреватели среди других факторов в пользу стамбульской команды называли горячую поддержку переполненного «Шюкрю Сарочоглу». В то же время, говоря о козырях другого соискателя путевки в группу ЛЧ, выпавшего динамовцам, – австрийского «Штурма», о фанатской мощи почему-то не упоминают. Как по мне, это ошибочный подход, ведь у «Штурма» колоссальная фан-поддержка. И исключать этот штрих, оценивая шансы команд перед ответным матчем, нельзя.

Трибуны на «Меркур Арене» (15 400 мест для международных матчей) эмоциональны, ярки и способны зажечь энергией своих любимцев. Да и крайне шумны, чего там! Согласно многочисленным социологическим исследованиям, «Штурм» является второй командой Австрии по популярности (после столичного «Рапида»). Если честно, узнав об этом, был немало удивлен, ведь неоднократно посещал альпийскую страну в целом и футбол в ней в частности и сделать вывод на основе увиденного о такой популярности «Штурма» было сложно.

Наиболее возрастными среди организованных групп поддержки «Штурма» являются Jewels Sturm и Brigata Graz. Обе эти группировки увидели свет в 1994 г. Объединение Grazer Sturmflut организационно оформились двумя годами позднее – в 1996 г. В августе 2019 г. Brigata Graz с размахом отметила 25-летие прямо в день домашнего матча с «Рапидом»: большой юбилейный баннер, эмблема группировки с черной звездой на белом фоне, пиво – речным полноводьем, нон-стоп поддержка команды в течение двух часов (начали еще до стартового свистка!). К сожалению, любимцы не смогли в тот день порадовать победой: столичные гости выиграли – 1:0. Отмечу, что в тот год, несмотря на напряженные взаимоотношения между фан-группировками, фанаты «Рапида» собрали €1899 для дочки одного из уважаемых членов Brigata Graz, умершего незадолго до майского матча между соперниками. Поэтому и к празднованию 25-летия Brigata Graz фаны «Рапида» присоединились как уважаемые гости.



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Кроме трех наибольших группировок, «Штурм» поддерживают и многочисленные меньшие по размеру бригады. Среди них наиболее заметны такие: Generation Chaos, Tifosi Neri, Bastion Nord, Unita 2011, Black Storm, Schwarz-weißer Süden (SWS).

В историческом труде Мартина Хасслера «Мы никогда не останавливаемся: история фан-сцены «Аустрии» (Зальцбург)», изданном в 2017 г. в Германии, о Brigata Graz и о фанатах «Штурма» в целом отзываются в уважительном тоне, как о едва ли не самых достойных противниках на внутриавстрйиской фан-сцене. Отмечу, что разные исследователи фан-тематики и среди них Ян-Арне-Апшнер в своей работе «Ультрас: элементы создания идентичности, лингвистическое творчество и роль Англии» называют цифру в 25 ныне активных фан-группировок в Австрии, более чем полдесятка из них поддерживают «Штурм». Неплохой процент, не так ли?

Фаны «Штурма» готовы скитаться вслед за своими любимцами по всем возможным захолустьям! И убеждены: их старания не будут зряшными, ведь в любых далеках черно-белые услышат здравицы в свой адрес, как бы ни было трудно им на поле. Овчинка выделки стоит! Во время первого матча бело-черных против киевлян они словно проверили свои голосовые связки перед домашним поединком.

Среди друзей всех без исключения фан-группировок «Штурма» – поклонники немецкого клуба «Карлсруэ», прекрасные взаимоотношения «штурмовики» поддерживают с болельщиками бременского «Вердера», итальянских клубов «Пиза» (даже с левоэкстремистскими группировками) и «Каррарезе» (особенно с группами Centro Storico 1994 и Barbudos 1996, исповедующими левые политические идеи), словенского «Марибора».

Наибольшая фан-вражда у поклонников «Штурма», что естественно, с почитателями местного «Грацера», особенно с группами Red Firm, Society Graz, Tifosi Rosso Bianco и Everreds. Домашние разборки в Граце еще те! Вторыми в списке супостатов идут фаны нынешнего гегемона австрийского футбола «Ред Булл» (Зальцбург), противостояние с которыми продолжается издавна. Нет особой симпатии у «штурмовиков» и к поклонникам столичных «Рапида» и «Аустрии», но иногда обоюдные широкие жесты у фанов «Штурма» с венцами случаются.

«Динамо» лишило нас ада в Стамбуле», – не скрывал своего удовлетворения спортивный директор бело-черных Андреас Шиккер после победы киевлян в наибольшем городе Турции. Похоже, горячих фанатов «Фенера» он боялся больше, чем мастеровитых игроков украинского или турецкого соперника. А в состоянии ли фаны из Граца создать для соперников своих любимцев ад на домашней арене? Ад, не ад, но тихими, как ягнята, хоть веревки вей, болельщики «Штурма» уж никак не являются (так, в прошлом году разгромили в родном городе паб, где столовались фанаты нидерландского ПСВ), и в организованной поддержке своей команды толк знают. Искренне надеюсь, что динамовцы выдержат неистовое давление трибун и будут достойно противостоять соперникам.

Алексей РЫЖКОВ