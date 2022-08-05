Заря победила Университатю в Лиге конференций, Петряк забил за Фехервар

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 августа.

Больше в нашем Telegram ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини

1. Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю. Луганская команда удачно стартовала в Лиге конференций.

2. Квалификация Q3 Лиги Европы. Фенербахче разгромил соперника из Чехии. 4 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы.

3. ВИДЕО. Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций. Венгерская команда разгромила молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.

4. Лига конференций Q3. Гол Петряка, победа Зари, матч возможных соперников. 5 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы.

5. Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю. Большинство клубов проголосовали за телепул.

6. Велоспорт. Украинец Падун – в топ-10 на этапе Тура Польши. Победу одержал Таймен Аренсман.

7. Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна. Команда Сергея Реброва уступила соперникам из Саудовской Аравии.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили стал защитником клуба Лилль. Он будет играть у Фонсеки. Несколько дней назад бразильский защитник официально покинул «Шахтер».

9. Легионер Динамо отправится к себе на родину. Сидклей перейдет в «Куябу».

10. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии. Эннур Тотре заключил с полтавчанами трехлетний контракт.