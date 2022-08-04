Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Команда Сергея Реброва уступила соперникам из Саудовской Аравии
Украинский новичок эмиратского «Аль-Айна», бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, провел очередной матч за свою новую команду под руководством Сергея Реброва и впервые проиграл.
Соперником команды украинцев был клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фейха». Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты. Встреча закончилась поражением «Аль-Айна» со счетом 0:2.
Для Андрея это был уже четвертый матч за новый клуб. Результативными действиями украинскому легионеру отличиться пока не удалось.
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