Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна

Украинский новичок эмиратского «Аль-Айна», бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, провел очередной матч за свою новую команду под руководством Сергея Реброва и впервые проиграл.

Соперником команды украинцев был клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фейха». Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты. Встреча закончилась поражением «Аль-Айна» со счетом 0:2.

Для Андрея это был уже четвертый матч за новый клуб. Результативными действиями украинскому легионеру отличиться пока не удалось.