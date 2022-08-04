Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю

Окончательного решения по поводу телепула на сегодняшнем совещании клубов УПЛ принято не было. Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

Большинство клубов проголосовали за единый телепул. Воздержались только «Динамо» Киев, «Днепр-1», «Заря» и львовский «Рух». Решение было перенесено на следующую неделю.

Ожидается, что если по единому телепулу все-таки удастся договориться, то транслятором станет платформа «Setanta Sports». Часть матчей пойдет в свободный доступ на телевидение. Также возможны трансляции матчей на YouTube с опозданием.