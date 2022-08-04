Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 17:53 |
1092
1

Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю

Большинство клубов проголосовали за телепул

04 августа 2022, 17:53 |
1092
1
Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю

Окончательного решения по поводу телепула на сегодняшнем совещании клубов УПЛ принято не было. Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

Большинство клубов проголосовали за единый телепул. Воздержались только «Динамо» Киев, «Днепр-1», «Заря» и львовский «Рух». Решение было перенесено на следующую неделю.

Ожидается, что если по единому телепулу все-таки удастся договориться, то транслятором станет платформа «Setanta Sports». Часть матчей пойдет в свободный доступ на телевидение. Также возможны трансляции матчей на YouTube с опозданием.

По теме:
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
КОЗЛОВСКИЙ: «Нужно отдать право на трансляцию УПЛ национальным каналам»
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
тендер чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports Роман Бебех
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Бомбардир
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Футбол | 04 августа 2022, 16:46 5
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер

Сергей Чоботенко может стать игроком «Шахтера»

Агент Бурды: «Динамо продлило контракт с Никитой»
Футбол | 04 августа 2022, 11:28 0
Агент Бурды: «Динамо продлило контракт с Никитой»
Агент Бурды: «Динамо продлило контракт с Никитой»

Но игрок может вскоре покинуть команду

Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Футбол | 03.08.2022, 22:51
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Футбол | 03.08.2022, 23:10
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч со Штурмом
Футбол | 03.08.2022, 19:49
Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч со Штурмом
Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч со Штурмом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Борис Велев
После   "авторитарного"  Денисова,  права  на  трансляции  матчей  до  окончании  нового  сезона,  лучше  отдать общенациональным  каналам, а  после  войны,  встав  на ноги...(  имею  ввиду  болельщиков)  к  данному  вопросу можно вернуться.  Сейчас  обсуждать  такие  вопросы  даже  не  к месту.    Ну...Ежели отдавать, то  на  равных   условиях,   хотя бы  двум  каналам, чтобы  была  какая  никакая  конкуренция,  а  не так,  как  было  в  ФУТБОЛЕ 1/2/3...,  где  сплошная  болтовня  эспертов  занимала 90%  всех передач  ,  а  сами  матчи,   их    видеообзоры,   смотрели  избранные.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 4
Бокс
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
03.08.2022, 03:04 2
Теннис
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
03.08.2022, 02:53 1
Другие виды
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
КРАСЮК: «Непонятно, почему Ломаченко не выражает свою позицию»
КРАСЮК: «Непонятно, почему Ломаченко не выражает свою позицию»
03.08.2022, 05:41 3
Бокс
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
03.08.2022, 10:18 4
Футбол
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности