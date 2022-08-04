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Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 19:48 | Обновлено 04 августа 2022, 19:49
620
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии

Эннур Тотре заключил с полтавчанами трехлетний контракт

04 августа 2022, 19:48 | Обновлено 04 августа 2022, 19:49
620
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии
ФК Ворскла. Эннур Тотре

Игрок национальной сборной Северной Македонии Эннур Тотре заключил трудовое соглашение с «Ворсклой».

Срок контракта составляет три года.

25-летний атакующий полузащитник с 2014 по 2021 годы защищал цвета македонской «Шкендии», был лидером и в предыдущем клубе – албанской «Тиране». В четырех десятках встреч новобранец «Ворсклы» забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Источник ФК Ворскла
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Комментарии 2
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alekos59
Шкендия вам, лузерам, покажет как надо играть, пердуты недоделанные! 
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