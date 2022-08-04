ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии

Игрок национальной сборной Северной Македонии Эннур Тотре заключил трудовое соглашение с «Ворсклой».

Срок контракта составляет три года.

25-летний атакующий полузащитник с 2014 по 2021 годы защищал цвета македонской «Шкендии», был лидером и в предыдущем клубе – албанской «Тиране». В четырех десятках встреч новобранец «Ворсклы» забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.