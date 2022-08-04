Украина. Премьер лига04 августа 2022, 19:48 | Обновлено 04 августа 2022, 19:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии
Эннур Тотре заключил с полтавчанами трехлетний контракт
04 августа 2022, 19:48 | Обновлено 04 августа 2022, 19:49
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Игрок национальной сборной Северной Македонии Эннур Тотре заключил трудовое соглашение с «Ворсклой».
Срок контракта составляет три года.
25-летний атакующий полузащитник с 2014 по 2021 годы защищал цвета македонской «Шкендии», был лидером и в предыдущем клубе – албанской «Тиране». В четырех десятках встреч новобранец «Ворсклы» забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
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Шкендия вам, лузерам, покажет как надо играть, пердуты недоделанные!
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