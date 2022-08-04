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Лига конференций
МОЛ Фехервар
04.08.2022, FT 5 : 0
Петрокуб
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Лига конференций
04 августа 2022, 23:55 | Обновлено 05 августа 2022, 01:21
641
0

ВИДЕО. Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций

Венгерская команда разгромила молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0

04 августа 2022, 23:55 | Обновлено 05 августа 2022, 01:21
641
0
ВИДЕО. Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций
Instagram. Иван Петряк

Украинец Иван Петряк отличился голом за «Фехервар» в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Венгерская команда разгромила на своем поле молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.

Ответная игра состоится на поле соперника через неделю, 11 августа.

Лига конференций 2022/23

Квалификация Q3. Первый матч, 4 августа

Фехервар (Венгрия) – Петрокуб (Молдова) – 5:0

Голы: Дардаи, 20, Кодро, 22 (пен), Стопира, 35, Петряк, 66, Зивзивадзе, 88 (пен).

 

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Буду Зивзивадзе (МОЛ Фехервар).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Петряк (МОЛ Фехервар).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Стопира (МОЛ Фехервар).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Кенан Кодро (МОЛ Фехервар).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Палко Дардаи (МОЛ Фехервар).
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Источник Sport.ua
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