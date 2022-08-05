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Лига чемпионов
05 августа 2022, 00:41 | Обновлено 05 августа 2022, 01:15
109
0

Лига конференций Q3. Гол Петряка, победа Зари, матч возможных соперников

5 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы

05 августа 2022, 00:41 | Обновлено 05 августа 2022, 01:15
109
0
Лига конференций Q3. Гол Петряка, победа Зари, матч возможных соперников
МОЛ Фехервар. Иван Петряк

4 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги конференций.

Луганская «Заря» победила румынскую команду «Университатя» Крайова (1:0) за счет гола Дениса Нагнойного, который он забил ударом головой после подачи с углового на 56-й минуте.

Украинец Иван Петряк отличился голом за «Фехервар». Венгерская команда разгромила на своем поле молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.

«Хапоэль» Беэр-Шева одержал победу со счетом 2:0 в первом матче против швейцарского «Лугано». В этой паре определится потенциальный соперник луганской «Зари» в раунде Q4 ЛК.

Ответные поединки пройдут через неделю, 11 августа.

Лига конференций. Квалификация Q3

Первые матчи, 4 августа

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Источник Sport.ua
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