Лига конференций Q3. Гол Петряка, победа Зари, матч возможных соперников
5 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы
4 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги конференций.
Луганская «Заря» победила румынскую команду «Университатя» Крайова (1:0) за счет гола Дениса Нагнойного, который он забил ударом головой после подачи с углового на 56-й минуте.
Украинец Иван Петряк отличился голом за «Фехервар». Венгерская команда разгромила на своем поле молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.
«Хапоэль» Беэр-Шева одержал победу со счетом 2:0 в первом матче против швейцарского «Лугано». В этой паре определится потенциальный соперник луганской «Зари» в раунде Q4 ЛК.
Ответные поединки пройдут через неделю, 11 августа.
Лига конференций. Квалификация Q3
Первые матчи, 4 августа
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