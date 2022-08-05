Квалификация Q3 Лиги Европы. Фенербахче разгромил соперника из Чехии

4 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги Европы.

Турецкий «Фенербахче», который ранее выбыл из Лиги чемпионов из-за поражения от киевского «Динамо», разгромил в первой игре Q3 ЛЕ команду «Словацко» из Чехии (3:0).

В матче потенциальных соперников «Днепра-1» (по 4-му раунду ЛЕ) АЕК Ларнака из Кипра дома выиграл у «Партизана» из Сербии (2:1).

Ответные поединки пройдут через неделю, 11 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи, 4 августа

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 2:1

Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург) – 3:0

Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия) – 3:0

Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия) – 0:2

Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария) – 0:2

Олимпиакос Пирей (Греция) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шкупи (Северная Македония) – 3:1

Все матчи раунда Q3



