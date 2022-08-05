Квалификация Q3 Лиги Европы. Фенербахче разгромил соперника из Чехии
4 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы
4 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги Европы.
Турецкий «Фенербахче», который ранее выбыл из Лиги чемпионов из-за поражения от киевского «Динамо», разгромил в первой игре Q3 ЛЕ команду «Словацко» из Чехии (3:0).
В матче потенциальных соперников «Днепра-1» (по 4-му раунду ЛЕ) АЕК Ларнака из Кипра дома выиграл у «Партизана» из Сербии (2:1).
Ответные поединки пройдут через неделю, 11 августа.
Лига Европы. Квалификация Q3
Первые матчи, 4 августа
АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 2:1
Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург) – 3:0
Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия) – 3:0
Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия) – 0:2
Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария) – 0:2
Олимпиакос Пирей (Греция) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шкупи (Северная Македония) – 3:1
Все матчи раунда Q3
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