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Лига Европы
Фенербахче
04.08.2022 20:00 - : -
Словацко
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Лига Европы
02 августа 2022, 16:55 | Обновлено 02 августа 2022, 17:19
203
0

Фенербахче – Словацко. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Желтые канарейки» попытают счастье во втором по рангу еврокубке

02 августа 2022, 16:55 | Обновлено 02 августа 2022, 17:19
203
0
Фенербахче – Словацко. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Фенербахче

В четверг, 4 августа, в турецком Стамбуле состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором местный «Фенербахче» на домашнем стадионе «Шюкрю Шарачоглу» примет чешский «Словацко». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Фенербахче

 

Вице-чемпион Турции начал еврокубковый вояж со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где ему противостояло киевское «Динамо». Несмотря на то, что команда Жоржи Жезуша по котировкам букмекеров считалась фаворитом, в одержать победу в противостоянии ей не удалось. Первая встреча завершилась безголевой ничьей (0:0), а в ответном матче киевляне дожали соперника в дополнительное время (2:1).

Во время домашнего матча с «Динамо» разочарованию болельщиков «желтых канареек» не было предела. После гола Виталия Буяльского они начали выкрикивать имя владимира путина, который объявил войну Украине и является военным преступником. УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении «Фенербахче», теперь турецкому гранду грозит штраф и частичное закрытие трибун.

Словацко

 

Команда Мартина Сведика по итогам прошлого сезона заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата Чехии. Отсутствие медалей, до которых не хватило пяти очков, не сильно огорчило болельщиков «Словацко», ведь именно их любимцы забрали последнюю путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, что стало возможным благодаря победе в национальном Кубке.

К слову, в квалификации Лиги Европы «Словацко» выступит впервые в истории. В прошлом сезоне этот клуб играл во втором квалифайне Лиги конференций, где уступил болгарскому «Локомотиву» из Пловдива (0:1, 0:1). В Лиге чемпионов клуб из города Угерске-Градиште еще ни разу не играл, поскольку чемпионом Чехии пока не становился.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Фенербахче» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.37 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фенербахче»: Четин – Осаи-Самуэль, Салаи, Перес, Новак, Аран, Креспо, Зайц, Росси, Бериша, Валенсия.

«Словацко»: Нгуен – Рейнберк, Хофманн, Кадлец, Симко, Гавлик, Даничек, Петржела, Травник, Хольцер, Козак.

4 августа, четверг

«Фенербахче» – «Словацко»
Стамбул. Стадион «Шюкрю Шарачоглу». 20:00
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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