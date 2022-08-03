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03 августа 2022, 06:00 |
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Специя арендовала Коваленко, состоялись жеребьевки, Ястремская проиграла

Главные новости за 2 августа на Sport.ua

03 августа 2022, 06:00 |
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Специя арендовала Коваленко, состоялись жеребьевки, Ястремская проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 августа.

1. Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. 2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЧ.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Специя снова арендовала Коваленко у Аталанты. Клуб выкупит контракт, если не вылетит.

3. Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы. Каковы ключевые минусы и плюсы для донецкого клуба в продаже левого вингера?

4. День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем. 2 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов.

5. Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций. 2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛК.

6. Стало известно, сколько заработает Усик за реванш с Джошуа. Гонорар украинца составит около 40 миллионов долларов.

7. Вашингтон. Ястремская впервые в сезоне проиграла сопернице из топ-20. Даяна прервала серию из трех побед подряд над высокорейтинговыми соперницами.

8. Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. 2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЕ.

9. ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу». Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы накануне матча против «Штурма».

10. Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо. Два или три игрока столичного клуба отправятся в «Зарю».

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Источник Sport.ua
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