Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЕ
2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы 2022/23.
В этом раунде примет участие украинский клуб «Днепр-1», занявший 3-е место в незавершенном сезоне УПЛ 2021/22. Если команда Александра Кучера выиграет противостояние в Q4, то попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет – то в групповой раунд Лиги конференций.
Соперником Днепра-1 в Q4 Лиги Европы будет
- Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для днепрян домашним, а ответный поединок пройдет на арене соперника.
13 из 20 команд, которые примут участие в Q4, станут известны только по завершении третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы 9/11 августа.
Победители Q4 выйдут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие отправятся в групповой этап Лиги конференций.
Ключевые даты. Третий отборочный раунд (Q3): 4 и 9/11 августа. Раунд плей-офф (Q4): 18 и 25 августа. Жеребьевка группового этапа: 26 августа
Лига Европы 2022/23
4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа
- Днепр-1 (Украина) – Победитель АЕК Ларнака (Кипр) / Партизан (Сербия)
- Гент (Бельгия) – Омония (Кипр)
- Аустрия (Австрия) – Победитель Фенербахче (Турция) / Словацко (Чехия)
- Победитель Линфилд (Северная Ирландия) / Цюрих (Швейцария) – Хартс (Шотландия)
- Победитель Марибор (Словения) / ХИК (Финляндия) – Силькеборг (Дания)
- Победитель Мальме (Швеция) / Дюделанж (Люксембург) – Сивасспор (Турция)
- Проигравший Карабах (Азербайджан) / Ференцварош (Венгрия) – Победитель Шэмрок Роверс (Ирландия) / Шкупи (Сев. Македония)
- Проигравший Маккаби Хайфа (Израиль) / Аполлон Лимассол (Кипр) - Победитель Олимпиакос (Греция) / Слован (Словакия)
- Проигравший Црвена Звезда (Сербия) / Пюник (Армения) – Проигравший Шериф (Молдова) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Динамо Загреб (Хорватия) – Проигравший в паре Буде-Глимт (Норвегия) / Жальгирис Вильнюс (Литва)
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