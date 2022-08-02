Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы

2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы 2022/23.

В этом раунде примет участие украинский клуб «Днепр-1», занявший 3-е место в незавершенном сезоне УПЛ 2021/22. Если команда Александра Кучера выиграет противостояние в Q4, то попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет – то в групповой раунд Лиги конференций.

Соперником Днепра-1 в Q4 Лиги Европы будет

Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для днепрян домашним, а ответный поединок пройдет на арене соперника.

13 из 20 команд, которые примут участие в Q4, станут известны только по завершении третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы 9/11 августа.

Победители Q4 выйдут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие отправятся в групповой этап Лиги конференций.

Ключевые даты. Третий отборочный раунд (Q3): 4 и 9/11 августа. Раунд плей-офф (Q4): 18 и 25 августа. Жеребьевка группового этапа: 26 августа

Лига Европы 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа