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  4. Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Лига Европы
02 августа 2022, 14:20 | Обновлено 02 августа 2022, 15:00
3333
5

Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы

2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЕ

02 августа 2022, 14:20 | Обновлено 02 августа 2022, 15:00
3333
5
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
УЕФА

2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы 2022/23.

В этом раунде примет участие украинский клуб «Днепр-1», занявший 3-е место в незавершенном сезоне УПЛ 2021/22. Если команда Александра Кучера выиграет противостояние в Q4, то попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет – то в групповой раунд Лиги конференций.

Соперником  Днепра-1 в Q4 Лиги Европы будет

  • Победитель пары  АЕК Ларнака (Кипр) –  Партизан (Сербия)

Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для днепрян домашним, а ответный поединок пройдет на арене соперника.

13 из 20 команд, которые примут участие в Q4, станут известны только по завершении третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы 9/11 августа.

Победители Q4 выйдут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие отправятся в групповой этап Лиги конференций.

Ключевые даты. Третий отборочный раунд (Q3): 4 и 9/11 августа. Раунд плей-офф (Q4): 18 и 25 августа. Жеребьевка группового этапа: 26 августа

Лига Европы 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа

  •  Днепр-1 (Украина) – Победитель  АЕК Ларнака (Кипр) /  Партизан (Сербия)
  •  Гент (Бельгия) –  Омония (Кипр)
  •  Аустрия (Австрия) – Победитель  Фенербахче (Турция) /  Словацко (Чехия)
  • Победитель  Линфилд (Северная Ирландия) /  Цюрих (Швейцария) –  Хартс (Шотландия)
  • Победитель  Марибор (Словения) /  ХИК (Финляндия) –  Силькеборг (Дания)
  • Победитель  Мальме (Швеция) /  Дюделанж (Люксембург) –  ﻿Сивасспор (Турция)
  • Проигравший  Карабах (Азербайджан) /  Ференцварош (Венгрия) – Победитель  Шэмрок Роверс (Ирландия) / ﻿ Шкупи (Сев. Македония)
  • Проигравший  Маккаби Хайфа (Израиль) /  Аполлон Лимассол (Кипр) - Победитель  Олимпиакос (Греция) / ﻿ Слован (Словакия)
  • Проигравший  Црвена Звезда (Сербия) /  Пюник (Армения) – Проигравший  Шериф (Молдова) /  Виктория Пльзень (Чехия)
  • Проигравший в паре  Лудогорец (Болгария)﻿ /  Динамо Загреб (Хорватия) – Проигравший в паре  Буде-Глимт (Норвегия) /  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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B0N1K
Якщо буде Партизан, то в Белграді явно буде гаряче й не без провокацій
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+2
Владислав Антонов
Ну хз, суперники рівня Ліги конференцій, як і сам Дніпро-1. Довбик порішає
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+1
R1d3r
Партизан стабильно последние сезоны берет серебро в сербском первенстве, в последнем сезоне всего-лишь на 2 очка уступили в борьбе за чемпионство Црвене Звезде. В этом сезоне они пока идут на 7 месте, но это только после 4 сыгранных туров.
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0
vitaha33
Гірші варіанти лише Фенер і Олімпіакос. Буде важко
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0
xxxxxxxxxxxxххх
Тут нормально.
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-4
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