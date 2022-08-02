ОФИЦИАЛЬНО. Специя снова арендовала Коваленко у Аталанты
Клуб выкупит контракт, если не вылетит
Клуб Серии A «Специя» объявил об аренде полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко, который провел в этой команде минувший сезон.
Аренда украинца рассчитана на один сезон, но «Специя» будет обязана выкупить контракт Коваленко, если по итогам чемпионата останется в Серии A.
В прошлом сезоне Виктор отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
Коваленко будет играть под 24-м номером.
WELCOME BACK KOVA! 😍— Spezia Calcio (@acspezia) August 2, 2022
➡️ https://t.co/XxNhg4uvp3 pic.twitter.com/SiM3aeBIfM
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