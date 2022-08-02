ОФИЦИАЛЬНО. Специя снова арендовала Коваленко у Аталанты

Клуб Серии A «Специя» объявил об аренде полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко, который провел в этой команде минувший сезон.

Аренда украинца рассчитана на один сезон, но «Специя» будет обязана выкупить контракт Коваленко, если по итогам чемпионата останется в Серии A.

В прошлом сезоне Виктор отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Коваленко будет играть под 24-м номером.

