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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Специя снова арендовала Коваленко у Аталанты
Италия
02 августа 2022, 21:04 |
1379
0

ОФИЦИАЛЬНО. Специя снова арендовала Коваленко у Аталанты

Клуб выкупит контракт, если не вылетит

02 августа 2022, 21:04 |
1379
0
ОФИЦИАЛЬНО. Специя снова арендовала Коваленко у Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Серии A «Специя» объявил об аренде полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко, который провел в этой команде минувший сезон.

Аренда украинца рассчитана на один сезон, но «Специя» будет обязана выкупить контракт Коваленко, если по итогам чемпионата останется в Серии A.

В прошлом сезоне Виктор отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Коваленко будет играть под 24-м номером.
 

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Источник ФК Специя
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