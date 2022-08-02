Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем
Лига Чемпионов
Шериф
02.08.2022, FT 1 : 2
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 августа 2022, 23:59 | Обновлено 03 августа 2022, 01:36
481
0

День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем

2 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов

02 августа 2022, 23:59 | Обновлено 03 августа 2022, 01:36
481
0
День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за «Бенфику» на 79-й минуте и помог своему клубу одержать победу над «Мидтьюлландом» (4:1). Экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес отдал за хозяев поля две голевых передачи.

Защитник Игорь Пластун проиграл с «Лудогорцем» домашний матч против «Динамо» Загреб (1:2). Украинец сыграл весь поединок.

Ответные поединки пройдут через неделю, 9 августа.

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первые матчи, 2 августа

Шериф (Молдова) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Аканбі, 36 (пен) – Хори, 41 (пен), Буча, 55.

Лудогорец (Болгария) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:2

Голы: Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол).

Монако (Франция)  – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Дисаси, 80 – Верман, 38.

Сен-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0

Голы: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен).

Бенфика (Португалия) – Мідтьюлланд (Дания) – 4:1

Голы: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен).

По теме:
КЕНДЗЕРА: «Прекрасно себя чувствую в родной Польше. Впереди трудная игра»
ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»
Динамо – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов статистические расклады
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
Бокс | 02 августа 2022, 08:25 6
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»

Бывший чемпион мира удивлен позицией украинского боксера

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 02 августа 2022, 01:45 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

От Марадоны до Верратти: Топ-5 великих чемпионов-малышей
Футбол | 02.08.2022, 19:30
От Марадоны до Верратти: Топ-5 великих чемпионов-малышей
От Марадоны до Верратти: Топ-5 великих чемпионов-малышей
ОФИЦИАЛЬНО. Македонский хавбек перешел из Тираны в Ворсклу
Футбол | 02.08.2022, 21:15
ОФИЦИАЛЬНО. Македонский хавбек перешел из Тираны в Ворсклу
ОФИЦИАЛЬНО. Македонский хавбек перешел из Тираны в Ворсклу
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 02.08.2022, 13:15
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
02.08.2022, 07:50
Бокс
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
01.08.2022, 06:45 6
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
01.08.2022, 02:50 2
MMA
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
02.08.2022, 13:24 1
Биатлон
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
02.08.2022, 19:15 7
Футбол
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
01.08.2022, 11:58 2
Футбол
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
02.08.2022, 09:54 3
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик просчитал Джошуа и будет даже лучше в реванше»
Экс-чемпион мира: «Усик просчитал Джошуа и будет даже лучше в реванше»
01.08.2022, 13:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем