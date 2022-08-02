День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем

2 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за «Бенфику» на 79-й минуте и помог своему клубу одержать победу над «Мидтьюлландом» (4:1). Экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес отдал за хозяев поля две голевых передачи.

Защитник Игорь Пластун проиграл с «Лудогорцем» домашний матч против «Динамо» Загреб (1:2). Украинец сыграл весь поединок.

Ответные поединки пройдут через неделю, 9 августа.

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первые матчи, 2 августа

Шериф (Молдова) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Аканбі, 36 (пен) – Хори, 41 (пен), Буча, 55.

Лудогорец (Болгария) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:2

Голы: Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол).

Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Дисаси, 80 – Верман, 38.

Сен-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0

Голы: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен).

Бенфика (Португалия) – Мідтьюлланд (Дания) – 4:1

Голы: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен).