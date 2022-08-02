День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем
2 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов
2 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за «Бенфику» на 79-й минуте и помог своему клубу одержать победу над «Мидтьюлландом» (4:1). Экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес отдал за хозяев поля две голевых передачи.
Защитник Игорь Пластун проиграл с «Лудогорцем» домашний матч против «Динамо» Загреб (1:2). Украинец сыграл весь поединок.
Ответные поединки пройдут через неделю, 9 августа.
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первые матчи, 2 августа
Шериф (Молдова) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
Голы: Аканбі, 36 (пен) – Хори, 41 (пен), Буча, 55.
Лудогорец (Болгария) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:2
Голы: Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол).
Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Голы: Дисаси, 80 – Верман, 38.
Сен-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0
Голы: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен).
Бенфика (Португалия) – Мідтьюлланд (Дания) – 4:1
Голы: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен).
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