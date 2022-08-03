Экс-игрок Шахтера сделал два ассиста за Бенфику в матче квалификации ЛЧ
Давид Нерес быстро освоился в португальском клубе
Экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес успешно провел матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в составе «Бенфики».
25-летний бразилец дважды ассистировал партнерам, поучаствовав в первых двух голах португальского клуба.
Отметим, что «Шахтер» купил Нереса за 12 миллионов евро у «Аякса» и продал в «Бенфику» более чем за 15 миллионов. При этом Давид не сыграл за «горняков» ни единого матча.
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Бенфика (Португалия) – Мідтьюлланд (Дания) – 4:1
Голы: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен).
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