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  4. Экс-игрок Шахтера сделал два ассиста за Бенфику в матче квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
03 августа 2022, 03:25 |
219
0

Экс-игрок Шахтера сделал два ассиста за Бенфику в матче квалификации ЛЧ

Давид Нерес быстро освоился в португальском клубе

03 августа 2022, 03:25 |
219
0
Экс-игрок Шахтера сделал два ассиста за Бенфику в матче квалификации ЛЧ
ФК Шахтер. Давид Нерес

Экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес успешно провел матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в составе «Бенфики».

25-летний бразилец дважды ассистировал партнерам, поучаствовав в первых двух голах португальского клуба.

Отметим, что «Шахтер» купил Нереса за 12 миллионов евро у «Аякса» и продал в «Бенфику» более чем за 15 миллионов. При этом Давид не сыграл за «горняков» ни единого матча.

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Бенфика (Португалия) – Мідтьюлланд (Дания) – 4:1
Голы: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен).

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Давид Нерес Бенфика Мидтьюлланд Роман Яремчук Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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