Экс-игрок Шахтера сделал два ассиста за Бенфику в матче квалификации ЛЧ

Экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес успешно провел матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в составе «Бенфики».

25-летний бразилец дважды ассистировал партнерам, поучаствовав в первых двух голах португальского клуба.

Отметим, что «Шахтер» купил Нереса за 12 миллионов евро у «Аякса» и продал в «Бенфику» более чем за 15 миллионов. При этом Давид не сыграл за «горняков» ни единого матча.

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Бенфика (Португалия) – Мідтьюлланд (Дания) – 4:1

Голы: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен).