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  4. Тренер Бенфики: «Давид Нерес был просто великолепен»
Лига чемпионов
03 августа 2022, 10:09 |
337
0

Тренер Бенфики: «Давид Нерес был просто великолепен»

Рогер Шмидт особо выделил экс-вингера «Шахтера»

03 августа 2022, 10:09 |
337
0
Тренер Бенфики: «Давид Нерес был просто великолепен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт выделил роль, которую сыграл в победе его команды над «Мидтьюлландом» (4:1) бразильский вингер Давид Нерес, перешедший летом из «Шахтера».

«Вся команда была на очень высоком уровне, но Давид Нерес сегодня был просто великолепен. Он хорошо двигался, создавал моменты и отдал две результативные передачи. Ему нужна была подготовка, чтобы адаптироваться и набраться сил после сложных этапов в «Аяксе» и донецком «Шахтере». Сейчас он снова начинает входить в ритм и впервые продемонстрировал свой большой потенциал», - подчеркнул Шмидт.

Напомним, победитель пары «Бенфика» - «Мидтьюлланд» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Динамо» - «Штурм».

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Рогер Шмидт Бенфика Мидтьюлланд Давид Нерес Лига чемпионов
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Источник Voetbal International
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