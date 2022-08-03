Тренер Бенфики: «Давид Нерес был просто великолепен»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт выделил роль, которую сыграл в победе его команды над «Мидтьюлландом» (4:1) бразильский вингер Давид Нерес, перешедший летом из «Шахтера».

«Вся команда была на очень высоком уровне, но Давид Нерес сегодня был просто великолепен. Он хорошо двигался, создавал моменты и отдал две результативные передачи. Ему нужна была подготовка, чтобы адаптироваться и набраться сил после сложных этапов в «Аяксе» и донецком «Шахтере». Сейчас он снова начинает входить в ритм и впервые продемонстрировал свой большой потенциал», - подчеркнул Шмидт.

Напомним, победитель пары «Бенфика» - «Мидтьюлланд» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Динамо» - «Штурм».