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  4. Бенфика – Мидтьюлланд – 4:1. Два ассиста Нереса. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Бенфика
02.08.2022, FT 4 : 1
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 августа 2022, 16:20 |
249
0

Бенфика – Мидтьюлланд – 4:1. Два ассиста Нереса. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

03 августа 2022, 16:20 |
249
0
Бенфика – Мидтьюлланд – 4:1. Два ассиста Нереса. Видео голов и обзор матча
ФК Бенфика

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» уничтожила «Мидтьюлланд» в домашних стенах.

Отметим, что в этом матче экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес дважды ассистировал партнерам, поучаствовав в первых двух голах португальского клуба.

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Источник ФК Бенфика
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