В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» уничтожила «Мидтьюлланд» в домашних стенах.

Отметим, что в этом матче экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес дважды ассистировал партнерам, поучаствовав в первых двух голах португальского клуба.