Лига Чемпионов
02.08.2022, FT 4 : 1
Лига чемпионов03 августа 2022, 16:20 |
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Бенфика – Мидтьюлланд – 4:1. Два ассиста Нереса. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
03 августа 2022, 16:20 |
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» уничтожила «Мидтьюлланд» в домашних стенах.
Отметим, что в этом матче экс-форвард «Шахтера» Давид Нерес дважды ассистировал партнерам, поучаствовав в первых двух голах португальского клуба.
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