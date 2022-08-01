Во вторник, 2 августа, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» примет датский «Мидтьюлланд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бенфика

Для «орлов» прошлый сезон получился очень неоднозначным. С одной стороны, команда сумела добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила английскому «Ливерпулю» (1:3, 3:3), который на тот момент являлся одним из главных фаворитов турнира. С другой стороны, «Бенфика» не завоевала ни одного трофея, а в чемпионате довольствовалась лишь бронзовыми наградами.

Украинского форварда лиссабонского коллектива Романа Яремчука сватали в другие клубы, в частности, в туринский «Ювентус», однако до трансфера дело не дошло. В прошлом сезоне он забил 9 мячей и отдал 6 ассистов в 43 официальных поединках на клубном уровне. Этим летом «Бенфика» купила у донецкого «Шахтера» бразильского вингера Давида Нереса, который из-за войны так и не дебютировал за «горняков».

Мидтьюлланд

Датские «волки» в прошлом сезоне выиграли национальный Кубок, а также стали вице-чемпионами своей страны. От «Копенгагена» «Мидтьюлланд» отстал в итоговой турнирной таблице на 6 очков, а «Брондбю», ставшего в итоге бронзовым призером, опередил на 2 балла.

В составе «Мидтьюлланда» выступает 30-летний защитник украинского происхождения Эрик Святченко. На его счету уже 5 поединков за национальную сборную Дании, а отцом Эрика является известный украинский художник Сергей Святченко, переехавший в Данию перед развалом СССР.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бенфика» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.24 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Бенфика»: Влаходимос – Жилберто, Гримальдо, Отаменди, Луиш, Мариу, Нерес, Силва, Рамуш, Фернандес, Морато.

«Мидтьюлланд»: Олафссон – Дальсгор, Святченко, Жуниньо, Андерсон, Нвадике, Чарльз, Паулиньо, Чилуфья, Дрейер, Исаксен.

2 августа, вторник