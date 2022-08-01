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  4. Бенфика – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Португалия
01 августа 2022, 08:35 | Обновлено 01 августа 2022, 08:46
147
0

Бенфика – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Роман Яремчук и Давид Нерес против Эрика Святченко

01 августа 2022, 08:35 | Обновлено 01 августа 2022, 08:46
147
0
Бенфика – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вторник, 2 августа, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» примет датский «Мидтьюлланд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бенфика

 

Для «орлов» прошлый сезон получился очень неоднозначным. С одной стороны, команда сумела добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила английскому «Ливерпулю» (1:3, 3:3), который на тот момент являлся одним из главных фаворитов турнира. С другой стороны, «Бенфика» не завоевала ни одного трофея, а в чемпионате довольствовалась лишь бронзовыми наградами.

Украинского форварда лиссабонского коллектива Романа Яремчука сватали в другие клубы, в частности, в туринский «Ювентус», однако до трансфера дело не дошло. В прошлом сезоне он забил 9 мячей и отдал 6 ассистов в 43 официальных поединках на клубном уровне. Этим летом «Бенфика» купила у донецкого «Шахтера» бразильского вингера Давида Нереса, который из-за войны так и не дебютировал за «горняков».

Мидтьюлланд

 

Датские «волки» в прошлом сезоне выиграли национальный Кубок, а также стали вице-чемпионами своей страны. От «Копенгагена» «Мидтьюлланд» отстал в итоговой турнирной таблице на 6 очков, а «Брондбю», ставшего в итоге бронзовым призером, опередил на 2 балла.

В составе «Мидтьюлланда» выступает 30-летний защитник украинского происхождения Эрик Святченко. На его счету уже 5 поединков за национальную сборную Дании, а отцом Эрика является известный украинский художник Сергей Святченко, переехавший в Данию перед развалом СССР.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Бенфика» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.24 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Бенфика»: Влаходимос – Жилберто, Гримальдо, Отаменди, Луиш, Мариу, Нерес, Силва, Рамуш, Фернандес, Морато.

«Мидтьюлланд»: Олафссон – Дальсгор, Святченко, Жуниньо, Андерсон, Нвадике, Чарльз, Паулиньо, Чилуфья, Дрейер, Исаксен.

2 августа, вторник

«Бенфика» – «Мидтьюлланд»
Лиссабон. Стадион «Эштадиу ду Бенфика». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Бенфика Мидтьюлланд Лига чемпионов прогнозы Денис Шаховец Эрик Святченко Давид Нерес Роман Яремчук
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Денис Шаховец Sport.ua
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