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  4. ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»
Лига чемпионов
03 августа 2022, 00:15 | Обновлено 03 августа 2022, 01:05
588
1

ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы накануне матча против «Штурма»

03 августа 2022, 00:15 | Обновлено 03 августа 2022, 01:05
588
1
ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы накануне матча против австрийского «Штурма» в квалификации Лиги чемпионов, который пройдет 3 августа в 21:00 в польской Лодзи:

– Это не будет легкая игра для нас. Мы ожидаем тяжелого противостояния в рамках европейского турнира. Вся команда понимает, что за поединок ожидает нас завтра – для имиджа страны, для их популярности. Как вы можете видеть, все команды, играющие в еврокубках, очень хорошо подготовлены, и участие в этих турнирах – это большая мотивация для каждого футболиста.

«Штурм» уже успел сыграть два официальных матча в своем чемпионате, они уже вошли в соревновательный ритм, и имеют преимущество над нами. Наш соперник – очень хорошая команда, с хорошей организацией игры, футболисты знают, что делать на поле. Так что нам точно легко не будет.

– В «Лехе» в аренде выступает футболист «Динамо» Георгий Цитаишвили. Каково ваше мнение о нем?

– Он решил приехать сюда, воспользовавшись правилом ФИФА. Он мог остаться с нами, и я хотел этого, но сделал другой выбор. Поэтому у меня нет никаких мнений по поводу этой ситуации. Наверное, так будет лучше для его карьеры, но в следующем году он вернется назад. Он хороший игрок.

– Определились ли вы со стартовым составом на завтрашнюю игру? Или, возможно, еще сомневаетесь?

– Никаких сомнений, но я не скажу вам его (улыбается). Знаете, мы играем дома, но не совсем дома. Обидно, что сейчас нет украинских журналистов – и это ужасно. Завтра будет подобная ситуация. На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов.

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Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм Мирча Луческу
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Источник ФК Динамо Киев
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