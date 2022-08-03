ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы накануне матча против «Штурма»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы накануне матча против австрийского «Штурма» в квалификации Лиги чемпионов, который пройдет 3 августа в 21:00 в польской Лодзи:
– Это не будет легкая игра для нас. Мы ожидаем тяжелого противостояния в рамках европейского турнира. Вся команда понимает, что за поединок ожидает нас завтра – для имиджа страны, для их популярности. Как вы можете видеть, все команды, играющие в еврокубках, очень хорошо подготовлены, и участие в этих турнирах – это большая мотивация для каждого футболиста.
«Штурм» уже успел сыграть два официальных матча в своем чемпионате, они уже вошли в соревновательный ритм, и имеют преимущество над нами. Наш соперник – очень хорошая команда, с хорошей организацией игры, футболисты знают, что делать на поле. Так что нам точно легко не будет.
– В «Лехе» в аренде выступает футболист «Динамо» Георгий Цитаишвили. Каково ваше мнение о нем?
– Он решил приехать сюда, воспользовавшись правилом ФИФА. Он мог остаться с нами, и я хотел этого, но сделал другой выбор. Поэтому у меня нет никаких мнений по поводу этой ситуации. Наверное, так будет лучше для его карьеры, но в следующем году он вернется назад. Он хороший игрок.
– Определились ли вы со стартовым составом на завтрашнюю игру? Или, возможно, еще сомневаетесь?
– Никаких сомнений, но я не скажу вам его (улыбается). Знаете, мы играем дома, но не совсем дома. Обидно, что сейчас нет украинских журналистов – и это ужасно. Завтра будет подобная ситуация. На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов.
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