Вашингтон. Ястремская впервые в сезоне проиграла сопернице из топ-20

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№77 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Вашингтоне.

В первом круге украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№20 WTA).

Вашингтон. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко – 4:6, 0:6

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Даяна сыграла 34-й матч против соперниц из топ-20 мирового рейтинга, проиграв двадцатую встречу.

Отметим, что в этом сезоне в подобных противостояниях Даяна еще не проигрывала, выиграв три предыдущих встречи. Ранее в сезоне Ястремская обыграла Барбору Крейчикову, Джессику Пегулу и Алену Остапенко.

Азаренко в следующем круге сразится против Терезы Мартинцовой (№73 WTA) или Ван Сиюй (№78 WTA).