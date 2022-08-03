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  4. Вашингтон. Ястремская впервые в сезоне проиграла сопернице из топ-20
WTA
03 августа 2022, 00:10 | Обновлено 03 августа 2022, 00:14
383
6

Вашингтон. Ястремская впервые в сезоне проиграла сопернице из топ-20

Даяна прервала серию из трех побед подряд над высокорейтинговыми соперницами

03 августа 2022, 00:10 | Обновлено 03 августа 2022, 00:14
383
6
Вашингтон. Ястремская впервые в сезоне проиграла сопернице из топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№77 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Вашингтоне.

В первом круге украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№20 WTA). 

Вашингтон. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко – 4:6, 0:6

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Даяна сыграла 34-й матч против соперниц из топ-20 мирового рейтинга, проиграв двадцатую встречу.

Отметим, что в этом сезоне в подобных противостояниях Даяна еще не проигрывала, выиграв три предыдущих встречи. Ранее в сезоне Ястремская обыграла Барбору Крейчикову, Джессику Пегулу и Алену Остапенко.

Азаренко в следующем круге сразится против Терезы Мартинцовой (№73 WTA) или Ван Сиюй (№78 WTA).

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Источник Sport.ua
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Леха
Позорная игра ,надо заканчивать с теннисом 
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0
Disiny7
Дно пробито, сегодня картохе для победы просто нужно было выйти на корт
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-1
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Kylee Soprano
Даже в нынешней форме Вика ( ее время, к сожалению, уходит) остаётся самой неудобной соперницей для украинок... Увы. Но все это фигня, главное, чтобы война в Украине поскорее закончилась, это самое страшное, что может быть с человечеством, как и конец света- ядерная война...
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