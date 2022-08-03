Вашингтон. Ястремская впервые в сезоне проиграла сопернице из топ-20
Даяна прервала серию из трех побед подряд над высокорейтинговыми соперницами
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№77 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Вашингтоне.
В первом круге украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№20 WTA).
Вашингтон. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко – 4:6, 0:6
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Даяна сыграла 34-й матч против соперниц из топ-20 мирового рейтинга, проиграв двадцатую встречу.
Отметим, что в этом сезоне в подобных противостояниях Даяна еще не проигрывала, выиграв три предыдущих встречи. Ранее в сезоне Ястремская обыграла Барбору Крейчикову, Джессику Пегулу и Алену Остапенко.
Азаренко в следующем круге сразится против Терезы Мартинцовой (№73 WTA) или Ван Сиюй (№78 WTA).
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