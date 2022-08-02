Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций

2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2022/23.

В этом раунде может принять участие луганская «Заря», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей румынскую команду «Университатя» Крайова (4 и 11 августа).

Определен потенциальный соперник Зари в Q4 Лиги конференций

Лугано (Швейцария) / Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

Матчи Q4 состоится 18 и 25 августа, с дополнительным временем и серией пенальти, если потребуется, после ответного матча. Победители пройдут в групповой этап Лиги конференций, где к ним присоединятся команды, перешедшие из плей-офф Лиги Европы.

Лига конференций 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа

Путь чемпионов

Основной путь