Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Лига конференций
02 августа 2022, 15:20 | Обновлено 02 августа 2022, 16:04
3065
6

Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций

2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛК

02 августа 2022, 15:20 | Обновлено 02 августа 2022, 16:04
3065
6
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
УЕФА

2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2022/23.

В этом раунде может принять участие луганская «Заря», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей румынскую команду «Университатя» Крайова (4 и 11 августа).

Определен потенциальный соперник   Зари в Q4 Лиги конференций

  •  Лугано (Швейцария) /  Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

Матчи Q4 состоится 18 и 25 августа, с дополнительным временем и серией пенальти, если потребуется, после ответного матча. Победители пройдут в групповой этап Лиги конференций, где к ним присоединятся команды, перешедшие из плей-офф Лиги Европы.

Лига конференций 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа

Путь чемпионов

Основной путь

По теме:
Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Оппонент для Зари. Смотреть онлайн. LIVE
Источник: Русин стал полноценным игроком Зари
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Спартак Трнава жеребьевка Лугано Университатя Крайова Заря Луганск Левски София Хапоэль Беэр-Шева Петрокуб Хынчешты Фехервар Лига конференций Ракув жеребьевка Лиги конференций Хамрун Спартанс выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Футбол | 02 августа 2022, 13:26 5
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах

Днепровский Мбаппе, киевский Иньеста и сын Красникова

ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице
Футбол | 02 августа 2022, 14:28 2
ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице
ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице

Ванда Нара попала в объективы папарацци

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 02.08.2022, 01:45
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки
Футбол | 01.08.2022, 15:39
Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки
Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки
На Мудрика появился претендент во Франции
Футбол | 01.08.2022, 19:33
На Мудрика появился претендент во Франции
На Мудрика появился претендент во Франции
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yass
Буде луганське дербi
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Науменко
Найгірший варіант
Ответить
0
Леха
Это нормальный вариант,А что ты хотел ракув ,ракув очень сильный клуб 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Sunrise
Это плохой вариант, но надо ещё румын бы пройти.
Хочу "луганское" дерби, я его ещё в июне прогнозировал) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
01.08.2022, 21:37 6
Теннис
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
31.07.2022, 19:07 1
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
31.07.2022, 18:45
Теннис
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
01.08.2022, 21:07 4
Теннис
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
02.08.2022, 09:54 1
Футбол
ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины
ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины
01.08.2022, 05:25 1
Футбол
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
31.07.2022, 18:42 15
Футбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
02.08.2022, 13:15 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем