Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЧ
2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги чемпионов 2022/23.
В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей австрийский «Штурм» (3 и 9 августа). В противном случае – перейдет в групповой раунд Лиги Европы.
Соперником Динамо в Q4 Лиги чемпионов станет:
- Победитель пары Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)
Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. В случае ничьей по сумме двух матчей после ответной игры будет сыграно дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти.
Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов (среди которых и донецкий «Шахтер»), проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).
Лига чемпионов 2022/23
4-й раунд квалификации (Q4), 16/17 и 23/24 августа
Путь представителей лиг
- Динамо Киев (Украина) / Штурм (Австрия) – Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)
- Сен-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия) – Монако (Франция) / ПСВ (Нидерланды)
Путь чемпионов
- Карабах (Азербайджан) / Ференцварош (Венгрия) – Шериф (Молдова) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Буде-Глимт (Норвегия) / Жальгирис Вильнюс (Литва) – Лудогорец (Болгария) / Динамо Загреб (Хорватия)
- Маккаби Хайфа (Израиль) / Аполлон Лимассол (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) / Пюник (Армения)
- Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция)
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