Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги чемпионов 2022/23.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей австрийский «Штурм» (3 и 9 августа). В противном случае – перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

Соперником Динамо в Q4 Лиги чемпионов станет:

Победитель пары Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)

Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. В случае ничьей по сумме двух матчей после ответной игры будет сыграно дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти.

Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов (среди которых и донецкий «Шахтер»), проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

Лига чемпионов 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 16/17 и 23/24 августа

Путь представителей лиг

Динамо Киев (Украина) / Штурм (Австрия) – Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)

(Украина) / Штурм (Австрия) – Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания) Сен-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия) – Монако (Франция) / ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов