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  4. Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 августа 2022, 13:15 | Обновлено 02 августа 2022, 13:29
2127
8

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЧ

02 августа 2022, 13:15 | Обновлено 02 августа 2022, 13:29
2127
8
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
УЕФА

2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги чемпионов 2022/23.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей австрийский «Штурм» (3 и 9 августа). В противном случае – перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

Соперником   Динамо в Q4 Лиги чемпионов станет:

  • Победитель пары   Бенфика (Португалия) /  Мидтьюлланд (Дания)

Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. В случае ничьей по сумме двух матчей после ответной игры будет сыграно дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти.

Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов (среди которых и донецкий «Шахтер»), проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

Лига чемпионов 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 16/17 и 23/24 августа

Путь представителей лиг

  •  Динамо Киев (Украина) /  Штурм (Австрия) –  Бенфика (Португалия) /  Мидтьюлланд (Дания)
  •  Сен-Жилуаз (Бельгия) /  Рейнджерс (Шотландия) –  Монако (Франция) /  ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов

  •  Карабах (Азербайджан) /  Ференцварош (Венгрия) –  Шериф (Молдова) /  Виктория Пльзень (Чехия)
  •  Буде-Глимт (Норвегия) /  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ –  Лудогорец (Болгария)﻿ /  Динамо Загреб (Хорватия)
  •  Маккаби Хайфа (Израиль) /  Аполлон Лимассол (Кипр) –  Црвена Звезда (Сербия) /  Пюник (Армения)
  •  Копенгаген (Дания) –  Трабзонспор (Турция)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Умник
Хочешь пройти в лч, проходи сильнейших.
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+2
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veter
Хорошо что тут нет Манчестер Юнайтед  (2:8)
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0
Remark
Жесть. Я почему-то думал, что штурм это крайний соперник Динамо, и если они его проходят, то дальше играют в групповом раунде ЛЧ. А тут оказывается еще 1 стык будет. Капец... Даже, если Штурм пройдут, то там дальше скорее всего будет Бенфика и вот тут как говорится гаплык. Но все равно верим и болеем за наших!!!
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0
Nordenus
Лучше пусть проходят Штурм, и попадают в ЛЕ, нам очень нужны очки в таблицу УЕФА
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0
Владислав Антонов
У Лізі Європи буде краще, але все одно треба проходити Штурм.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Am
Ну бенфіку вони не пройдуть, тому результат зі штурмом вже не має ніякого значення окрім коефіцієнтів звичайно
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0
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