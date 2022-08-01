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01 августа 2022, 07:10 | Обновлено 01 августа 2022, 07:28
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0

Исмаили покинул Шахтер, Монзуль судила финал, ПСЖ взял трофей, Вида в АЕК

Главные новости за 31 июля на Sport.ua

01 августа 2022, 07:10 | Обновлено 01 августа 2022, 07:28
402
0
Исмаили покинул Шахтер, Монзуль судила финал, ПСЖ взял трофей, Вида в АЕК
ФК Шахтер Донецк. Исмаили

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 31 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили покинул донецкий Шахтер
Бразильский легионер завершил украинский этап карьеры

2. Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Сборная Англии в дополнительное время победила Германию со счетом 2:1

3. Дубль Неймара, голы Месси и Рамоса. ПСЖ завоевал Суперкубок Франции
В 11-й раз парижане выиграли этот трофей, разгромив Нант со счетом 4:0

4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
33-летний Домагой Вида продолжит карьеру в Греции

5. Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Макс добыл победу, стартуя с 10-го места

6A. Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца
Речь о Майконе, который пока на правах аренды выступает за «Коринтианс»

6B. Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Дипломат предложил закрыть тему и перевернуть страницу

7. На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
Женская сборная Украины продолжила победную серию разгромом Словакии

8. Ваншельбойм выиграл первый титул в сезоне
Эрик стал победителем соревнований в Коломбо

9A. Деревянченко победил младшего на 6 лет соперника и хочет идти за титулами
Но пока не интересен ни одному из чемпионов

9B. Гарсия побил Бенавидеса и закрыл поражение. Теперь стоит дилемма
Перед обеими боксерами. Но совершенно противоположного порядка

10. Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Обозреватель Sport.ua – об уходе Беньямина Вербича из «Динамо»

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Источник Sport.ua
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