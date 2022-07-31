Ваншельбойм выиграл первый титул в сезоне

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал победителем 15-тысячника ITF на Шри-Ланке.

В матче за титул второй сеяный украинец одержал волевую победу над Эс Де Праджвала Девом из Индии, посеянным под пятым номером.

Коломбо. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Праджвал Дев (Индия) – 1:6, 6:4, 6:2

Для Ваншельбойма это пятый титул ITF в карьере и первый в текущем сезоне. В апреле он проиграл финальный матч на соревнованиях аналогичной категории в Шымкенте.