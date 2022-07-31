ITF31 июля 2022, 10:03 |
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Ваншельбойм выиграл первый титул в сезоне
Эрик стал победителем соревнований в Коломбо
31 июля 2022, 10:03 |
146
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал победителем 15-тысячника ITF на Шри-Ланке.
В матче за титул второй сеяный украинец одержал волевую победу над Эс Де Праджвала Девом из Индии, посеянным под пятым номером.
Коломбо. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Праджвал Дев (Индия) – 1:6, 6:4, 6:2
Для Ваншельбойма это пятый титул ITF в карьере и первый в текущем сезоне. В апреле он проиграл финальный матч на соревнованиях аналогичной категории в Шымкенте.
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