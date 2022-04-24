Ваншельбойм и Приходько проиграли в финалах турниров ITF

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм и Олег Приходько не смогли взять титулы на 15-тысячниках в Казахстане и Турции соответственно.
Ваншельбойм в Шымкенте проиграл лидеру посева, Приходько также уступил первому сеяному в Анталье.
Шымкент. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Иван Гахов – 3:6, 4:6
Анталья. Финал
Олег Приходько (Украина) – Драгош Николае Мадарас (Швеция) – 4:6, 2:6
Источник — Sport.ua
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