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Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 12:23 | Обновлено 31 июля 2022, 12:25
109
1

ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили покинул донецкий Шахтер

Бразильский легионер завершил украинский этап карьеры

31 июля 2022, 12:23 | Обновлено 31 июля 2022, 12:25
109
1
ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили покинул донецкий Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Исмаили

Бразильский защитник Исмаили завершил свои выступления за «Шахтер».

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
 
Исмаили играл в составе «горняков» с февраля 2013 года и за 9 с половиной лет провел в оранжево-черной футболке 227 матчей, забил 16 мячей, сделал 42 результативные передачи. 

Вместе с командой 32-летний бразилец завоевал 16 трофеев: 6 раз становился чемпионом Украины (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), выиграл 5 Кубков Украины (2013, 2016, 2017, 2018, 2019) и 5 Суперкубков Украины (2013, 2014, 2015, 2017, 2021).

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Источник ФК Шахтер Донецк
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veter
Отпахал по полной.
 Почти как Тарас Шевченко, который  в 1847-57 годах проходил военную службу в Оренбургском крае.
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