ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили покинул донецкий Шахтер

Бразильский защитник Исмаили завершил свои выступления за «Шахтер».

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.



Исмаили играл в составе «горняков» с февраля 2013 года и за 9 с половиной лет провел в оранжево-черной футболке 227 матчей, забил 16 мячей, сделал 42 результативные передачи.

Вместе с командой 32-летний бразилец завоевал 16 трофеев: 6 раз становился чемпионом Украины (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), выиграл 5 Кубков Украины (2013, 2016, 2017, 2018, 2019) и 5 Суперкубков Украины (2013, 2014, 2015, 2017, 2021).